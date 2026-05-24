Какова максимальная сумма штрафа от ТЦК: что будет, если долго не платить

Slava Kot
В Украине штрафы за нарушение правил военного учета во время военного положения могут возрасти в несколько раз, если их вовремя не оплатить. Юристы объясняют, что окончательная сумма зависит не только от самого нарушения, но и от того, как быстро реагирует человек на постановление о штрафе от ТЦК.
Какие суммы штрафов от ТЦК.
По словам военной юристки Дианы Терновой, базовый штраф от ТЦК за нарушение военного учета составляет от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время, территориальные центры комплектования имеют право самостоятельно определять размер взыскания в этих пределах.
Также на сумму влияют несколько факторов, в том числе если нарушение произошло впервые, было ли умышленным, а также пытался ли человек скрыть свое местонахождение.
Однако закон предусматривает "льготный период" в 20 дней для уплаты штрафов от ТЦК. Таким образом, штраф с 17 000 гривен может автоматически уменьшается вдвое, до 8 500 гривен. Однако если долго не платить штраф, то его сумма удвоится.
Что касается того, каким может быть наибольший штраф от ТЦК, то юрист называет сумму в 56 100 гривен. По его словам, сюда добавляется удвоение штрафа из-за длительной неуплаты, а также 10% исполнительного сбора.
Юристы также предупреждают, что после открытия исполнительного производства, государственные исполнители могут арестовывать банковские счета и списывать средства принудительно.
