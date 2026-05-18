Скільки можуть тримати в ТЦК: юристи пояснили права громадян під час мобілізації

В Україні під час загальної мобілізації інколи виникають суперечки навколо дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Одне з питань, яке може турбувати військовозобов’язаних, це скільки часу людина може перебувати у ТЦК після затримання або складання адміністративного протоколу.

Скільки можуть тримати в ТЦК

На порталі "Юристи.UA" фахівці відповіли на питання про те, скільки часу чоловіків можуть тримати в ТЦК за законом. Як вказують юристи, закон чітко обмежує строки адміністративного затримання.

Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особу можуть утримувати не більше трьох годин. Винятки стосуються лише окремих випадків, наприклад порушень прикордонного режиму, коли термін може сягати до 72 годин.

За словами юриста Владислава Дерія, у ситуаціях, пов’язаних із ТЦК, тривале перебування громадянина без рішення суду або правоохоронних органів є незаконним.

"Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад три години після складання адмінпротоколу, це може вважатися незаконним обмеженням волі", — стверджує юрист.

Куди звертатися у разі тривалого затримання у ТЦК

Фахівці зазначають, що у разі порушення прав людини необхідно звертатися до правоохоронних органів. Зокрема, скарги можна подавати до Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань або Національної поліції. У деяких випадках дії посадових осіб можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або перевищення службових повноважень.

