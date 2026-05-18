Сколько могут держать в ТЦК: юристы объяснили права граждан во время мобилизации
Сколько могут держать в ТЦК: юристы объяснили права граждан во время мобилизации

Юристы объяснили, сколько времени по закону могут держать граждан в ТЦК.

18 мая 2026, 16:45
Slava Kot

В Украине во время всеобщей мобилизации иногда возникают споры вокруг действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Один из вопросов, который может беспокоить военнообязанных, это, сколько времени человек может находиться в ТЦК после задержания или составления административного протокола.

Сколько времени мужчины держат в ТЦК. Фото из открытых источников

Сколько могут держать в ТЦК

На портале "Юристи.UA" специалисты ответили на вопрос о том, сколько времени мужчин могут держать в ТЦК по закону. Как указывают юристы, закон четко ограничивает сроки административного задержания.

Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, лицо может содержать не более трех часов. Исключения касаются только частных случаев, например нарушений пограничного режима, когда срок может достигать 72 часов.

По словам юриста Владислава Дерия, в ситуациях, связанных с ТЦК, длительное пребывание гражданина без решения суда или правоохранительных органов незаконно.

"Если гражданин находится на территории ТЦК более трех часов после составления админпротокола, это может считаться незаконным ограничением свободы", – утверждает юрист.

Куда обращаться в случае длительного задержания в ТЦК

Специалисты отмечают, что в случае нарушения прав человека необходимо обращаться в правоохранительные органы. В частности, жалобы можно подавать в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований или Национальную полицию. В некоторых случаях действия должностных лиц могут квалифицироваться как незаконное лишение свободы или превышение должностных полномочий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде рассказали на сколько возросло количество жалоб на ТЦК из-за нарушений прав человека.

Также "Комментарии" писали о реформе мобилизации в Украине. Что будет вместо ТЦК и как изменятся правила службы.



Источник: https://uristy.ua/ua/question/147362
