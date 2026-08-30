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Як зупинити Путіна: у США назвали 2 єдині варіанти для закінчення війни

Сенатор США Роджер Вікер заявив, що Путіна зупинить лише військова поразка РФ або його ліквідація

30 серпня 2026, 13:45
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін не припинить агресію проти України добровільно, а його режим необхідно змусити зупинитися. Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, запропонувавши два можливі сценарії завершення російської агресії.

Як зупинити Путіна: у США назвали 2 єдині варіанти для закінчення війни

Роджер Вікер. Фото з відкритих джерел

Роджер Вікер у соціальній мережі X відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який заявив про намір Берліна запровадити жорсткі обмеження проти Росії через гібридні провокації на території Німеччини. Американський сенатор подякував Мерцу за рішучість у протистоянні Кремлю та закликав інших західних союзників наслідувати позицію Німеччини.

За словами Вікера, Путін продовжуватиме свої дії проти України доти, доки російський режим не зазнає поразки або самого російського лідера не буде усунуто.

"Невпинна позиція Німеччини проти Москви має слугувати прикладом для всіх західних союзників, включно зі Сполученими Штатами. Путін продовжуватиме бомбардувати школи, церкви, лікарні та інші цивільні об’єкти, доки його не буде переможено або вбито. Час діяти — зараз", — заявив Вікер.

Приводом для різкої реакції Вікера стали повідомлення про спроби теракту в аеропорту Лейпцига, відповідальність за які Берлін пов’язує з Росією. Мерц заявив про необхідність жорсткої відповіді на дії Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що РФ готує новий масштабний наступ. У США розкрили деталі з фронту.

Також "Коментарі" писали, що Коломойський назвав несподіваний спосіб завершення війни та запропонував атаку на символічний об'єкт у Москві.



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Джерело: https://x.com/SenatorWicker/status/2093736457164751206
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