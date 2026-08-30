Как остановить Путина: в США назвали 2 единственных варианта для окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины добровольно, а его режим нужно заставить остановиться. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Роджер Викер, предложив два возможных сценария завершения российской агрессии.

Роджер Викер. Фото из открытых источников

Роджер Викер в социальной сети X отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о намерении Берлина ввести жесткие ограничения против России из-за гибридных провокаций на территории Германии. Американский сенатор поблагодарил Мерца за решительность в противостоянии Кремлю и призвал других западных союзников подражать позиции Германии.

По словам Викера, Путин будет продолжать свои действия против Украины до тех пор, пока российский режим не потерпит поражение или сам российский лидер не будет устранен.

"Неустанная позиция Германии против Москвы должна служить примером для всех западных союзников, включая Соединенные Штаты. Путин будет продолжать бомбить школы, церкви, больницы и другие гражданские объекты, пока он не будет побежден или убит. Время действовать — сейчас", — заявил Викер.

Поводом для резкой реакции Викера стали сообщения о попытках теракта в аэропорту Лейпцига, ответственность за которые Берлин связывает с Россией. Мерц заявил о необходимости жесткого ответа на действия Москвы.

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