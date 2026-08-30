"Одразу все закінчиться": Коломойський назвав несподіваний спосіб завершення війни

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що одним із можливих способів швидкого закінчення війни з Росією могла б стати атака на символічний об'єкт у Москві. Разом з тим, він розкритикував ситуацію навколо українського ракетного виробництва та закликав повернути до роботи Тимура Міндіча, який переховується в Ізраїлі.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Ігор Коломойський під час спілкування з журналістами в залі суду заявив, що сама наявність у України балістичних ракет нібито не стане фактором, який змусить Росію припинити агресію. Однак олігарх припустив, що відповідь на російські удари по Києву може передбачати удари по Москві. За його словами, війна може закінчитися після удару по мавзолею Леніна на Красній площі.

"Ось прямо в мавзолей одна ракета щоб прилетіла. Смерть Кощія лежить у мавзолеї. Якщо влучимо точно в мавзолей, то… у мавзолеї лежить конкретне тіло. Ось якщо влучите в нього — все! Відразу все закінчиться. Як у казці. Але генерального конструктора треба повернути", — сказав Коломойський.

Окремо Коломойський позитивно оцінив українську оборонну компанію Fire Point, назвавши її "суперорганізацією" та заявив про необхідність повернення Міндіча.

"Але наше звитяжне НАБУ змусило генерального конструктора емігрувати. А коли генеральний конструктор у еміграції, це справу не міняє. Міндіч зараз в Ізраїлі з усіма секретами. Що у нас з'явиться? Його треба терміново повернути. Він поїхав з усіма кресленнями", — додав Коломойський.

Раніше The Atlantic публікував матеріал про Fire Point та її співвласника. За наведеними у статті даними, Штілерман нібито розповідав про звернення до Міндіча у 2024 році та його допомогу компанії в отриманні доступу до радянських архівних матеріалів, які могли бути корисними для дослідження ракетних технологій, зокрема розробки далекобійної ракети FP-7x.

Портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ЦРУ приїжджав до РФ з пропозицією від США щодо закінчення війни.