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"Сразу все закончится": Коломойский назвал неожиданный способ завершения войны

Игорь Коломойский заявил о возможном способе быстрого завершения войны и рассказал об украинском ракетном производстве и Fire Point.

30 августа 2026, 12:40
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Slava Kot

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что одним из возможных способов скорейшего окончания войны с Россией могла бы стать атака на символический объект в Москве. Вместе с тем он раскритиковал ситуацию вокруг украинского ракетного производства и призвал вернуть к работе скрывающегося в Израиле Тимура Миндича.

"Сразу все закончится": Коломойский назвал неожиданный способ завершения войны

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Игорь Коломойский во время общения с журналистами в зале суда заявил, что само наличие у Украины баллистических ракет вроде бы не станет фактором, который заставит Россию прекратить агрессию. Однако олигарх предположил, что ответ на российские удары по Киеву может предполагать удары по Москве. По его словам, война может завершиться после удара по мавзолею Ленина на Красной площади.

"Вот прямо в мавзолей одна ракета чтобы прилетела. Смерть Кощея лежит в мавзолее. Если попадем точно в мавзолей, то... в мавзолее лежит конкретное тело. Вот если попадете в него — все! Сразу все закончится. Как в сказке. Но генерального конструктора надо вернуть", — сказал Колом.

Отдельно Коломойский положительно оценил украинскую оборонную компанию Fire Point, назвав ее "суперорганизацией" и заявил о необходимости возвращения Миндича.

"Но наше победоносное НАБУ заставило генерального конструктора эмигрировать. А когда генеральный конструктор в эмиграции это дело не меняет. Миндич сейчас в Израиле со всеми секретами. Что у нас появится? Его надо срочно вернуть. Он уехал со всеми чертежами", — добавил Коломойский.

Ранее The Atlantic публиковал материал о Fire Point и его совладельце. По приведенным в статье данным, Штилерман якобы рассказывал об обращении к Миндичу в 2024 году и его помощи компании в получении доступа к советским архивным материалам, которые могли быть полезны для исследования ракетных технологий, в частности, разработки дальнобойной ракеты FP-7x.

Портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ приезжал в РФ с предложением от США для окончания войны.



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Источник: https://www.tiktok.com/@tsn_ua_official/video/7679106709016677653
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