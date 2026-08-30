РФ готує новий масштабний наступ: у США розкрили деталі з фронту

Російські війська накопичують особовий склад і техніку на Слов’янському напрямку, що може свідчити про підготовку до активнішого наступу в районі Лимана. Водночас Сили оборони України проводять контратаки на кількох ділянках фронту та мають підтверджене просування поблизу Добропілля. Про це йдеться в аналізі американського Інститут вивчення війни (ISW).

Росія готує наступ біля Лимана

Росія накопичує сили біля Лимана

За даними аналітиків ISW, 28 та 29 серпня російські підрозділи атакували на Слов’янському напрямку, однак підтвердженого просування не мали. Натомість українські військові здійснили контратаки поблизу Діброви та Стародубівки на схід від Слов’янська.

Представник української бригади повідомив, що росіяни накопичують сили та техніку для підготовки до активніших дій у напрямку Лимана. За його оцінкою, близько 30% російського угруповання на цьому напрямку можуть становити іноземні військовослужбовці, зокрема з країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

Російські війська також атакують українську логістику та переправи через Оскіл і Сіверський Донець. В ISW припускають, що ці удари можуть бути частиною підготовки до масштабнішої операції.

Росія заявляє про захоплення сіл, але доказів немає

На Сумщині російське Міноборони заявило про захоплення Храпівщини. Українське угруповання військ "Курськ" цю інформацію спростувало, заявивши, що населений пункт залишається під контролем України. Аналітики ISW також не виявили незалежних підтверджень російських заяв щодо захоплення низки населених пунктів поблизу Сум.

ЗСУ контратакують на Харківщині та біля Добропілля

На Куп’янському, Боровському та Костянтинівському напрямках російські війська продовжували штурми, однак не продемонстрували підтвердженого просування. Українські сили, своєю чергою, проводили контратаки поблизу Дворічної, Рідкодуба, Нового та Катеринівки.

Найпомітнішим успіхом українських військових ISW називає район Добропілля. Геолоковані кадри від 29 серпня підтверджують просування Сил оборони в Дорожньому на південний схід від міста.

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