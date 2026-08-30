РФ готовит новое масштабное наступление: в США раскрыли детали с фронта

Российские войска накапливают личный состав и технику на Славянском направлении, что может свидетельствовать о подготовке к более активному наступлению в районе Лимана. В то же время Силы обороны Украины проводят контратаки на нескольких участках фронта и имеют подтвержденное продвижение вблизи Доброполья. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Россия готовит наступление у Лимана

Россия накапливает силы у Лимана

По данным аналитиков ISW, 28 и 29 августа российские подразделения атаковали на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не было. В то же время украинские военные осуществили контратаки вблизи Дибровы и Стародубовки к востоку от Славянска.

Представитель украинской бригады сообщил, что россияне накапливают силы и технику для подготовки к более активным действиям в направлении Лимана. По его оценке, около 30% российской группировки в этом направлении могут составлять иностранные военнослужащие, в том числе из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Российские войска также атакуют украинскую логистику и переправы через Оскол и Северский Донец. В ISW предполагают, что эти удары могут быть частью подготовки к более масштабной операции.

Россия заявляет о захвате деревень, но доказательств нет

В Сумской области российское Минобороны заявило о захвате Храповщины. Украинская группировка войск "Курск" эту информацию опровергла, заявив, что населенный пункт остается под контролем Украины. Аналитики ISW также не выявили независимых подтверждений российских заявлений по захвату ряда населенных пунктов вблизи Сум.

ВСУ контратакуют на Харьковщине и возле Доброполья

На Купянском, Боровском и Константиновском направлениях русские войска продолжали штурмы, однако не продемонстрировали подтвержденного продвижения. Украинские силы, в свою очередь, проводили контратаки вблизи Двухлетней, Редкодуба, Нового и Екатериновки.

Самым заметным успехом украинских военных ISW называет район Доброполье. Геолокированные кадры от 29 августа подтверждают продвижение Сил обороны в Дорожном юго-восточнее города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов озвучил тревожное предупреждение для Украины.