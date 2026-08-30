Це зробить Росія: Буданов озвучив тривожне попередження для України

Україна має якнайшвидше виходити на світові ринки озброєнь, інакше їх почне активно завойовувати Росія. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму "Україна Завтра".

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

За словами Буданова, українська оборонна промисловість має значний потенціал, однак конкуренція на глобальному ринку вже посилюється. Очільник ОП звернув увагу, що Україна та Росія через війну втратили частину позицій, зокрема на ринках країн Африки.

"Ми думали, що ми єдині у світі, хто виробляє дрони, але це не так. Зараз у багатьох країнах Африки є ринки, що захопив Китай, які Росія й Україна втратили через те, що ведуть війну, по суті на знищення одне одного. Це нікого не дивує. Але коли там зʼявляються дрони з максимально екзотичних країн, це вже показник", — сказав Буданов.

Керівник ОП наголосив, що для України питання експорту оборонних технологій є не лише економічним, а й стратегічним. Чим швидше українські компанії почнуть виходити на міжнародні ринки, тим більше шансів вони матимуть на розвиток і збереження виробничих можливостей.

Буданов вважає, що Україна може протягом тривалого часу залишатися одним із важливих експортерів безпеки. Водночас він попередив, що Київ має враховувати конкуренцію з боку Росії. За його словами, Україна не є єдиною державою, здатною запропонувати іншим країнам сучасні оборонні технології. Саме тому зволікання може зіграти на користь Росії.

"Я певен, що ми на досить-таки довгий проміжок часу зможемо стати експортерами безпеки, але не забувайте, що такі самі умови та пропозиції по цьому зараз робить РФ. Якщо не запропонуємо ми, запропонує наш ворог", — додав Буданов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі відреагували на заяву Буданова про мирні переговори України та РФ у вересні.