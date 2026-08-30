Это сделает Россия: Буданов озвучил тревожное предупреждение для Украины

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Slava Kot
Украина должна как можно быстрее выходить на мировые рынки вооружений, в противном случае их начнет активно завоевывать Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время международного форума "Украина завтра".
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
По словам Буданова, у украинской оборонной промышленности есть значительный потенциал, однако конкуренция на глобальном рынке уже усиливается. Глава ОП обратил внимание, что Украина и Россия из-за войны войны потеряли часть позиций, в том числе на рынках стран Африки.
Руководитель ОП подчеркнул, что для Украины вопрос экспорта оборонных технологий является не только экономическим, но и стратегическим. Чем быстрее украинские компании начнут выходить на международные рынки, тем больше шансов у них будет развитие и сохранение производственных возможностей.
Буданов считает, что Украина может длительное время оставаться одним из важных экспортеров безопасности. В то же время, он предупредил, что Киев должен учитывать конкуренцию со стороны России. По его словам, Украина не является единственным государством, способным предложить другим странам современные оборонные технологии. Именно поэтому промедление может сыграть в пользу России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Буданова о мирных переговорах Украины и РФ в сентябре.