Это сделает Россия: Буданов озвучил тревожное предупреждение для Украины

Украина должна как можно быстрее выходить на мировые рынки вооружений, в противном случае их начнет активно завоевывать Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время международного форума "Украина завтра".

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

По словам Буданова, у украинской оборонной промышленности есть значительный потенциал, однако конкуренция на глобальном рынке уже усиливается. Глава ОП обратил внимание, что Украина и Россия из-за войны войны потеряли часть позиций, в том числе на рынках стран Африки.

"Мы думали, что мы единственные в мире, производящие дроны, но это не так. Сейчас во многих странах Африки есть захватившие Китай рынки, которые Россия и Украина потеряли из-за того, что ведут войну, по сути на уничтожение друг друга. Это никого не удивляет. Но когда там появляются дроны из максимально экзотических стран, это уже показатель", – сказал Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул, что для Украины вопрос экспорта оборонных технологий является не только экономическим, но и стратегическим. Чем быстрее украинские компании начнут выходить на международные рынки, тем больше шансов у них будет развитие и сохранение производственных возможностей.

Буданов считает, что Украина может длительное время оставаться одним из важных экспортеров безопасности. В то же время, он предупредил, что Киев должен учитывать конкуренцию со стороны России. По его словам, Украина не является единственным государством, способным предложить другим странам современные оборонные технологии. Именно поэтому промедление может сыграть в пользу России.

"Я уверен, что мы на довольно-таки долгое время сможем стать экспортерами безопасности, но не забывайте, что такие же условия и предложения по этому сейчас делает РФ. Если не предложим мы, предложит наш враг", — добавил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Буданова о мирных переговорах Украины и РФ в сентябре.