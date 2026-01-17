Як зупинити Путіна: ексгенсек НАТО дав пораду світовим лідерам

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ймовірність припинення війни Росії проти України.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: з відкритих джерел

За його словами, світовим лідерам варто проявляти більшу наполегливість у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав у коментарі Der Spiegel

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна — він як і раніше хоче контролювати всю Україну. Але я вірю, що ми можемо змінити розрахунки Путіна: якщо він зрозуміє, що йому доведеться заплатити занадто високу ціну — кров'ю і грошима — тоді він, можливо, погодиться на рішення, прийнятне для України", — зазначив Столтенберг.

При цьому колишній генсек НАТО наголосив, що росіяни роблять "невеликі кроки вперед" на полі бою.

"Навіть через чотири роки вони все ще не контролюють Донбас. І вони платять дуже високу ціну за свій прогрес", — сказав Столтенберг.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін не має достатніх стратегічних резервів для підтримки армії та ведення затяжної війни. Через це він готовий на будь-які кроки та обіцянки, аби забезпечити собі паузу на полі бою та підготуватися до нового наступу на Україну. Таку оцінку дав генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос. Він звернув увагу на серйозну проблему в Росії: у Путіна склався "серйозний і потужний провал у фінансовому забезпеченні 2026 року".

Видання "Коментарі" також писало, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагається вплинути на психологічний стан українців, оскільки не спроможний досягти своїх цілей на полі бою. Саме тому він цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, розраховуючи зламати суспільну стійкість.