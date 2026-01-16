Путін хоче зайти "переможним маршем" на порожню територію: розкрито цинічний задум РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін намагається вплинути на психологічний стан українців, оскільки не спроможна досягти своїх цілей на полі бою. Саме тому вона цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, розраховуючи зламати суспільну стійкість. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила народна депутатка України, очільниця парламентського Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, дії Російської Федерації мають усі ознаки геноцидальної політики. Йдеться не лише про фізичне знищення, а й про спробу змусити громадян України замислитися над вимушеним виїздом за кордон. Таким чином, держава-агресор прагне зменшити чисельність населення України, щоб у майбутньому, як вона вважає, безперешкодно зайти на спустошену територію під виглядом так званих "переможних маршів".

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що міжнародні партнери України, зокрема країни Європейського Союзу, добре усвідомлюють реальний масштаб загроз. Саме тому підтримка України поступово посилюється. Важливу роль у цьому процесі відіграє Європейське енергетичне співтовариство, в межах якого було створено спеціальний фонд. Його кошти спрямовують на фінансування закупівель критично важливого обладнання для українських компаній — як державних, так і приватних.

На думку народної депутатки, Кремль робить ставку на зміну суспільних настроїв, адже зазнав невдач у спробах досягти воєнної перемоги. Усвідомивши неможливість захоплення України силою зброї, Росія обрала тактику терору проти мирного населення.

Водночас Климпуш-Цинцадзе висловила впевненість, що Україна зможе вистояти. Вона також зазначила, що сподівається на подальші рішучі кроки з боку міжнародних партнерів, які зацікавлені не лише у виживанні України, а й у її успіху та стратегічній поразці Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія суттєво змінила підхід у війні, зосередивши свої атаки на повному відключенні енергопостачання Києва. Місто, де температура в ці дні падала до -11 °C, опинилося без тепла у сотнях житлових будинків, змушуючи молоді сім’ї з дітьми покидати свої квартири. Поки тривають дискусії про можливі мирні переговори, Кремль намагається зламати моральний дух населення.