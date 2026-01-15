logo_ukra

Київ ще ніколи не був у такій небезпеці: на Заході попередили про страшний план Кремля
Київ ще ніколи не був у такій небезпеці: на Заході попередили про страшний план Кремля

На тлі мирних переговорів Кремль застосовує холод як інструмент тиску, щоб зробити Київ непридатним для життя

15 січня 2026, 15:45
Клименко Елена

Росія суттєво змінила підхід у війні, зосередивши свої атаки на повному відключенні енергопостачання Києва. Місто, де температура в ці дні падала до -11 °C, опинилося без тепла у сотнях житлових будинків, змушуючи молоді сім’ї з дітьми покидати свої квартири. Поки тривають дискусії про можливі мирні переговори, Кремль намагається зламати моральний дух населення.

Київ ще ніколи не був у такій небезпеці: на Заході попередили про страшний план Кремля

За даними The New York Times, Росія роками намагається "заморозити" Україну, щоб домогтися політичних поступок. Ця зима стала особливо руйнівною: удари по критичній інфраструктурі столиці — найпотужніші за весь час повномасштабної війни. Масовані атаки дронами та ракетами призвели до масштабного колапсу теплопостачання та електроенергії, який став найбільшим з початку вторгнення.

Юристка Юлія Михайлюк і менеджер телекомпанії Ігор Гончарук опинилися у квартирі, де від холоду було видно власний подих. Спроби самостійно обігріти приміщення, зокрема за допомогою газового пальника та цегли, практично не дали ефекту. В результаті вони вирішили тимчасово виїхати з Києва до родичів із маленьким сином.

Київ пережив уже кілька великих блекаутів під час війни, але нинішні атаки мають значно серйозніші наслідки: електропостачання пропадає на кілька діб, а близько 500 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Міська влада називає цей інцидент найбільшим інфраструктурним збоєм з початку вторгнення. 

Хоча основні бойові дії відбуваються на сході України, столиця залишається стратегічною та символічною мішенню. "Київ недосяжний для наземних сил РФ, проте перебуває у зоні ураження ракет і дронів. Мета Москви — зробити місто непридатним для життя. Найбільшу уразливість столиця демонструє саме взимку", — наголошує The New York Times.

Як вже писали "Коментарі", окупаційні війська РФ розмістили свою техніку безпосередньо біля реакторів Запорізької атомної електростанції, що знаходиться поруч із тимчасово захопленим Енергодаром.

 

 

 

 



Теги:

