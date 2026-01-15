Росія готує страшний ядерний злочин: розкрито нову зазрощзу для України

Окупаційні війська РФ розмістили свою техніку безпосередньо біля реакторів Запорізької атомної електростанції, що знаходиться поруч із тимчасово захопленим Енергодаром

Фото: з відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, ці небезпечні дії зафіксував український безпілотник-розвідник.

"Використання АЕС як військового об’єкта суперечить нормам Міжнародного гуманітарного права, проте ворога це не зупиняє", – зазначив він.

Військові пояснили, що окупанти намагаються застосувати ЗАЕС як щит: вони розуміють, що українські сили не обстрілюватимуть атомну станцію, тож ховають там свою техніку.

Крім того, Волошин повідомив, що окупанти використовують територію АЕС як навчальний майданчик для операторів безпілотників. Є дані, що з цієї ж території декілька разів велися удари РСЗВ по Запоріжжю.

За оцінкою експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тараса Жовтенка, Росія намагається використати окуповану ЗАЕС як інструмент для економічних переговорів із США, пропонуючи її в рамках комерційного проєкту. Мета – організувати спільне виробництво електроенергії, заробляти на криптомайнінгу та отримувати швидкий прибуток.

