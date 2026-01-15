logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія вчинила новий жорсткий злочин на Одещині: відомо про страшні руйнування та потерпілого
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вчинила новий жорсткий злочин на Одещині: відомо про страшні руйнування та потерпілого

Наразі служби ліквідовують наслідки удару, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільних на Одещині

15 січня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч проти 15 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку на південні райони Одеської області, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Основний удар прийшовся на цивільні об’єкти, зокрема адміністративні будівлі.

Росія вчинила новий жорсткий злочин на Одещині: відомо про страшні руйнування та потерпілого

Фото: з відкритих джерел

Під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих дронів, однак уникнути руйнувань не вдалося. У Білгород-Дністровському районі зафіксовано пошкодження елементів цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань повністю зруйновано дві одноповерхові адміністративні споруди, після чого виникла пожежа.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували загоряння. Під час атаки постраждав охоронець одного з об’єктів — йому надали необхідну медичну допомогу безпосередньо на місці.

Станом на зараз профільні служби продовжують роботи з усунення наслідків обстрілу. Правоохоронці фіксують факти чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення та цивільної інфраструктури регіону.

Загалом тієї ночі окупанти застосували 82 ударні безпілотники різних типів, зокрема "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші, у тому числі реактивні дрони. Сили ППО знешкодили 61 ворожий БпЛА.

Як вже писали "Коментарі", у разі реальної загрози поразки Росії у війні проти України Кремль може вдатися до застосування ядерної зброї проти держав, які підтримують Київ у Європі. Таку думку висловив очільник президії російського громадського об’єднання "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" Сергій Караганов під час розмови з американським журналістом Такером Карлсоном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини