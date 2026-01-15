Росія вчинила новий жорсткий злочин на Одещині: відомо про страшні руйнування та потерпілого

У ніч проти 15 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку на південні райони Одеської області, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Основний удар прийшовся на цивільні об’єкти, зокрема адміністративні будівлі.

Фото: з відкритих джерел

Під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих дронів, однак уникнути руйнувань не вдалося. У Білгород-Дністровському районі зафіксовано пошкодження елементів цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань повністю зруйновано дві одноповерхові адміністративні споруди, після чого виникла пожежа.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували загоряння. Під час атаки постраждав охоронець одного з об’єктів — йому надали необхідну медичну допомогу безпосередньо на місці.

Станом на зараз профільні служби продовжують роботи з усунення наслідків обстрілу. Правоохоронці фіксують факти чергових воєнних злочинів Росії проти мирного населення та цивільної інфраструктури регіону.

Загалом тієї ночі окупанти застосували 82 ударні безпілотники різних типів, зокрема "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інші, у тому числі реактивні дрони. Сили ППО знешкодили 61 ворожий БпЛА.

