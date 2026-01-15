У Кремлі прямим текстом пригрозили Європі ядерною зброєю: озвучено цинічну умову

У разі реальної загрози поразки Росії у війні проти України Кремль може вдатися до застосування ядерної зброї проти держав, які підтримують Київ у Європі. Таку думку висловив очільник президії російського громадського об’єднання "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" Сергій Караганов під час розмови з американським журналістом Такером Карлсоном. За його словами, Москва розраховує, що самого факту ядерного шантажу буде достатньо, аби змусити Захід змінити позицію.

Фото: з відкритих джерел

Водночас Караганов пригрозив, що подальша військова та політична підтримка України з боку європейських країн може призвести до вичерпання "терпіння" Росії. У такому разі, за його твердженням, РФ буде змушена вдатися до жорстких дій у відповідь, хоча він висловив сподівання, що ці заходи матимуть "обмежений характер".

Російський політик також заявив, що для Кремля війна може завершитися лише за умови стратегічної поразки Європи. Він наголосив, що Москва нібито не веде бойові дії безпосередньо проти України, а розглядає конфлікт як чергове протистояння з європейським континентом. При цьому Караганов зазначив, що Росія не має на меті повне знищення Європи.

На тлі цих заяв Володимир Путін нещодавно повідомив про випробування так званої "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Реакція з боку США була миттєвою: президент Дональд Трамп закликав російського лідера припинити війну проти України замість демонстрації військової потуги. У Кремлі ж у відповідь наголосили, що всі дії Москви продиктовані національними інтересами та необхідністю реагувати на, за їхніми словами, агресивну позицію європейських країн з метою забезпечення власної безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно використовує інформаційну війну як важливий інструмент впливу, створюючи постійний потік повідомлень, орієнтований на власне населення. Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи недавній удар російського безпілотника поблизу пам’ятника Степану Бандері у Львові.