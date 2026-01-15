В Кремле прямым текстом пригрозили Европе ядерным оружием: озвучено циничное условие

В случае реальной угрозы поражения России в войне против Украины Кремль может прибегнуть к применению ядерного оружия против государств, поддерживающих Киев в Европе. Такое мнение высказал глава президиума российского общественного объединения "Совет по внешней и оборонной политике" Сергей Караганов во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном. По его словам, Москва рассчитывает, что самого факта ядерного шантажа будет достаточно, чтобы вынудить Запад изменить позицию.

Фото: из открытых источников

В то же время Караганов пригрозил, что дальнейшая военная и политическая поддержка Украины со стороны европейских стран может привести к истощению терпения России. В таком случае, по его утверждению, РФ будет вынуждена прибегнуть к жестким ответным действиям, хотя он выразил надежду, что эти меры будут носить "ограниченный характер".

Российский политик также заявил, что для Кремля война может завершиться только при условии стратегического поражения Европы. Он подчеркнул, что Москва якобы не ведет боевых действий непосредственно против Украины, а рассматривает конфликт как очередное противостояние с европейским континентом. При этом Караганов отметил, что у России нет цели полного уничтожения Европы.

На фоне этих заявлений Владимир Путин недавно сообщил об испытаниях так называемой "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Реакция со стороны США была мгновенной: президент Дональд Трамп призвал российского лидера прекратить войну против Украины вместо демонстрации военной мощи. В Кремле же ответили, что все действия Москвы продиктованы национальными интересами и необходимостью реагировать на, по их словам, агрессивную позицию европейских стран в целях обеспечения собственной безопасности.

