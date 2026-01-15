Россия совершила новое жесткое преступление в Одесской области: известно о страшных разрушениях и потерпевшем.

В ночь на 15 января российские войска совершили очередную массированную атаку на южные районы Одесской области, применив ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Основной удар пришелся на гражданские объекты, в том числе административные здания.

Фото: из открытых источников

Во время воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть вражеских дронов, однако избежать разрушений не удалось. В Белгороде-Днестровском районе зафиксировано повреждение элементов гражданской инфраструктуры. В результате попаданий полностью разрушены два одноэтажных административных сооружения, после чего возник пожар.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали возгорание. Во время атаки пострадал охранник одного из объектов — ему оказали необходимую медицинскую помощь прямо на месте.

На сегодня профильные службы продолжают работы по устранению последствий обстрела. Стражи порядка фиксируют факты очередных военных преступлений России против мирного населения и гражданской инфраструктуры региона.

Всего в ту ночь оккупанты применили 82 ударных беспилотника разных типов, в частности "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другие, в том числе реактивные дроны. Силы ПВО обезвредили 61 вражеский БПЛА.

