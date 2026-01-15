Россия готовит страшное ядерное преступление: раскрыта новая зависть для Украины

Оккупационные войска РФ разместили свою технику непосредственно у реакторов Запорожской атомной электростанции, находящейся рядом с временно захваченным Энергодаром

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, эти опасные действия зафиксировал украинский беспилотник-разведчик.

"Использование АЭС в качестве военного объекта противоречит нормам Международного гуманитарного права, однако врага это не останавливает", – отметил он.

Военные объяснили, что оккупанты пытаются применить ЗАЭС как щит: они понимают, что украинские силы не будут обстреливать атомную станцию, поэтому прячут там свою технику.

Кроме того, Волошин сообщил, что оккупанты используют территорию АЭС как учебную площадку для операторов беспилотников. Есть данные, что на этой же территории несколько раз велись удары РСЗО по Запорожью.

По оценке эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тараса Жовтенко Россия пытается использовать оккупированную ЗАЭС как инструмент для экономических переговоров с США, предлагая ее в рамках коммерческого проекта. Цель – организовать совместное производство электроэнергии, зарабатывать на криптомайнинге и получать быструю прибыль.

