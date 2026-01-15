logo

Россия готовит страшное ядерное преступление: раскрыта новая зависть для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит страшное ядерное преступление: раскрыта новая зависть для Украины

Украинские защитники бессильны против врага, что игнорирует все правила

15 января 2026, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оккупационные войска РФ разместили свою технику непосредственно у реакторов Запорожской атомной электростанции, находящейся рядом с временно захваченным Энергодаром

Россия готовит страшное ядерное преступление: раскрыта новая зависть для Украины

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, эти опасные действия зафиксировал украинский беспилотник-разведчик.

"Использование АЭС в качестве военного объекта противоречит нормам Международного гуманитарного права, однако врага это не останавливает", – отметил он.

Военные объяснили, что оккупанты пытаются применить ЗАЭС как щит: они понимают, что украинские силы не будут обстреливать атомную станцию, поэтому прячут там свою технику.

Кроме того, Волошин сообщил, что оккупанты используют территорию АЭС как учебную площадку для операторов беспилотников. Есть данные, что на этой же территории несколько раз велись удары РСЗО по Запорожью.

По оценке эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тараса Жовтенко Россия пытается использовать оккупированную ЗАЭС как инструмент для экономических переговоров с США, предлагая ее в рамках коммерческого проекта. Цель – организовать совместное производство электроэнергии, зарабатывать на криптомайнинге и получать быструю прибыль.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 15 января российские войска совершили очередную массированную атаку на южные районы Одесской области, применив ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Основной удар пришелся на гражданские объекты, в том числе административные здания.



