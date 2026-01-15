Киев еще никогда не был в такой опасности: на Западе предупредили о страшном плане Кремля

Россия существенно изменила подход в войне, сосредоточив свои атаки на полном отключении энергоснабжения Киева. Город, где температура в эти дни падала до -11 ° C, оказался без тепла в сотнях жилых домов, заставляя молодые семьи с детьми покидать свои квартиры. Пока продолжаются дискуссии о возможных мирных переговорах, Кремль пытается сломить моральный дух населения.

Фото: из открытых источников

По данным The New York Times, Россия годами пытается заморозить Украину, чтобы добиться политических уступок. Эта зима стала особенно разрушительной: удары по критической инфраструктуре столицы – самые мощные за все время полномасштабной войны. Массированные атаки дронами и ракетами привели к масштабному коллапсу теплоснабжения и электроэнергии, который стал самым большим с начала вторжения.

Юристка Юлия Михайлюк и менеджер телекомпании Игорь Гончарук оказались в квартире, где от холода было видно собственное дыхание. Попытки самостоятельно обогреть помещение, в частности, с помощью газовой горелки и кирпича, практически не дали эффекта. В результате они решили временно выехать из Киева родственникам с маленьким сыном.

Киев пережил уже несколько крупных блекаутов во время войны, но нынешние атаки имеют гораздо более серьезные последствия: электроснабжение пропадает на несколько суток, а около 500 многоквартирных домов остаются без отопления. Городские власти называют этот инцидент крупнейшим инфраструктурным сбоем с начала вторжения.

Хотя основные боевые действия проходят на востоке Украины, столица остается стратегической и символической мишенью. "Киев недостижим для наземных сил РФ, однако находится в зоне поражения ракет и дронов. Цель Москвы – сделать город непригодным для жизни. Наибольшую уязвимость столица демонстрирует именно зимой", — подчеркивает The New York Times.

Как уже писали "Комментарии", оккупационные войска РФ разместили свою технику непосредственно у реакторов Запорожской атомной электростанции, которая находится рядом с временно захваченным Энергодаром.