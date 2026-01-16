Путин хочет зайти "победным маршем" на пустую территорию: раскрыт циничный замысел РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается повлиять на психологическое состояние украинцев, поскольку не может достичь своих целей на поле боя. Именно поэтому она целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, рассчитывая сломать общественную устойчивость. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила народная депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: из открытых источников

По ее словам, действия Российской Федерации обладают всеми признаками геноцидальной политики. Речь идет не только о физическом уничтожении, но и попытке заставить граждан Украины задуматься над вынужденным выездом за границу. Таким образом, государство-агрессор стремится снизить численность населения Украины, чтобы в будущем, как она считает, беспрепятственно зайти на опустошенную территорию под видом так называемых "победных маршей".

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что международные партнеры Украины, в частности страны Европейского Союза, хорошо осознают реальный масштаб угроз. Поэтому поддержка Украины постепенно усиливается. Важную роль в этом процессе играет Европейское энергетическое сообщество, в рамках которого был создан специальный фонд. Его средства направляют на финансирование закупок критически важного оборудования для украинских компаний как государственных, так и частных.

По мнению народной депутатки, Кремль делает ставку на смену общественных настроений, ведь потерпел неудачу в попытках достичь военной победы. Осознав невозможность захвата Украины силой оружия, Россия избрала тактику террора против мирного населения.

В то же время, Климпуш-Цинцадзе выразила уверенность, что Украина сможет выстоять. Она также отметила, что надеется на дальнейшие решительные шаги со стороны международных партнеров, которые заинтересованы не только в выживании Украины, но и ее успехе и стратегическом поражении России.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия существенно изменила подход в войне, сосредоточив свои атаки на полном отключении энергоснабжения Киева. Город, где температура в эти дни падала до -11 ° C, оказался без тепла в сотнях жилых домов, заставляя молодые семьи с детьми покидать свои квартиры. Пока продолжаются дискуссии о возможных мирных переговорах, Кремль пытается сломить моральный дух населения.