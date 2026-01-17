Как остановить Путина: эксгенсек НАТО дал совет мировым лидерам

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность прекращения войны России против Украины.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

По его словам, мировым лидерам следует проявлять большую настойчивость в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал в комментарии Der Spiegel

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина – он по-прежнему хочет контролировать всю Украину. Но я верю, что мы можем изменить расчеты Путина: если он поймет, что ему придется заплатить слишком высокую цену – кровью и деньгами – тогда он, возможно, согласится на решение, приемлемое для Украины", – отметил Столтенберг.

При этом бывший генсек НАТО подчеркнул, что россияне предпринимают "небольшие шаги вперед" на поле боя.

"Даже спустя четыре года они все еще не контролируют Донбасс. И они платят очень высокую цену за свой прогресс", – сказал Столтенберг.

