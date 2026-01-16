Навіщо Путін так наполягає на перерві у війні: розкрито несподіваний нюанс справ Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не має достатніх стратегічних резервів для підтримки армії та ведення затяжної війни. Через це він готовий на будь-які кроки та обіцянки, аби забезпечити собі паузу на полі бою та підготуватися до нового наступу на Україну. Таку оцінку дав у ефірі телеканалу "Еспресо" генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос. Він звернув увагу на серйозну проблему в Росії: у Путіна склався "серйозний і потужний провал у фінансовому забезпеченні 2026 року".

Фото: з відкритих джерел

"Уже десь у квітні-травні це дасться взнаки. З урахуванням наших системних ударів по російському нафтогазовому промисловому комплексу за минулий рік, лише за перше півріччя ми зменшили наповнення бюджету Росії на 22–24%, у другому півріччі цифри ті ж самі", – пояснив генерал-майор запасу.

Кривонос також підкреслив, що коли Путін демонструє багатство ресурсів, це є лише блефом. Насправді йому необхідна передишка та зняття міжнародних санкцій, і він готовий на будь-які обіцянки, щоб отримати цю паузу.

"Я не вірю в перемир’я, а ще більше не вірю в гарантії. Ми вже неодноразово обпікалися, а наш найбільший опік – це Будапештський меморандум, де Росія, США та Велика Британія обіцяли нам, що все буде добре. Але коли добре не сталося, всі сказали, що ми неправильно зрозуміли. А Росія взагалі нічого не сказала – просто порушила. Тому найкращим гарантом нашої безпеки буде власна потужна армія, сильна економіка та навчений і мотивований народ", – констатував Сергій Кривонос.

Як вже писали "Коментарі", кремлівський диктатор Володимир Путін намагається вплинути на психологічний стан українців, оскільки не спроможна досягти своїх цілей на полі бою. Саме тому вона цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, розраховуючи зламати суспільну стійкість. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила народна депутатка України, очільниця парламентського Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.