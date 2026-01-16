logo

Зачем Путин так настаивает на перерыве в войне: раскрыт неожиданный нюанс дел Кремля

Генерал Сергей Кривонос заявил, что у руководства РФ возникли серьезные проблемы с финансированием на 2026 год

16 января 2026, 08:50
Клименко Елена

У российского диктатора Владимира Путина нет достаточных стратегических резервов для поддержки армии и ведения затяжной войны. Поэтому он готов на любые шаги и обещания, чтобы обеспечить себе паузу на поле боя и подготовиться к новому наступлению на Украину. Такую оценку дал в эфире телеканала "Эспрессо" генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он обратил внимание на серьезную проблему в России: у Путина сложился серьезный и мощный провал в финансовом обеспечении 2026 года.

Зачем Путин так настаивает на перерыве в войне: раскрыт неожиданный нюанс дел Кремля

"Уже где-то в апреле-мае это скажется. С учетом наших системных ударов по российскому нефтегазовому промышленному комплексу за прошлый год, только за первое полугодие мы уменьшили наполнение бюджета России на 22–24%, во втором полугодии цифры те же", – пояснил генерал-майор запаса.

Кривонос также подчеркнул, что когда Путин демонстрирует богатство ресурсов, это лишь блеф. На самом деле, ему необходима передышка и снятие международных санкций, и он готов на любые обещания, чтобы получить эту паузу.

"Я не верю в перемирие, а еще больше не верю в гарантии. Мы уже неоднократно обжигались, а наш самый большой ожог – это Будапештский меморандум, где Россия, США и Великобритания обещали нам, что все будет хорошо. Но когда не произошло, все сказали, что мы неправильно поняли. А Россия вообще ничего не сказала – просто нарушила. Поэтому лучшим гарантом нашей безопасности будет мощная армия, сильная экономика и обученный и мотивированный народ", – констатировал Сергей Кривонос.

Как уже писали "Комментарии", кремлевский диктатор Владимир Путин пытается повлиять на психологическое состояние украинцев, поскольку не может достичь своих целей на поле боя. Именно поэтому она целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, рассчитывая сломать общественную устойчивость. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила народная депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.



