Зачем Путин так настаивает на перерыве в войне: раскрыт неожиданный нюанс дел Кремля

У российского диктатора Владимира Путина нет достаточных стратегических резервов для поддержки армии и ведения затяжной войны. Поэтому он готов на любые шаги и обещания, чтобы обеспечить себе паузу на поле боя и подготовиться к новому наступлению на Украину. Такую оценку дал в эфире телеканала "Эспрессо" генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он обратил внимание на серьезную проблему в России: у Путина сложился серьезный и мощный провал в финансовом обеспечении 2026 года.

Фото: из открытых источников

"Уже где-то в апреле-мае это скажется. С учетом наших системных ударов по российскому нефтегазовому промышленному комплексу за прошлый год, только за первое полугодие мы уменьшили наполнение бюджета России на 22–24%, во втором полугодии цифры те же", – пояснил генерал-майор запаса.

Кривонос также подчеркнул, что когда Путин демонстрирует богатство ресурсов, это лишь блеф. На самом деле, ему необходима передышка и снятие международных санкций, и он готов на любые обещания, чтобы получить эту паузу.

"Я не верю в перемирие, а еще больше не верю в гарантии. Мы уже неоднократно обжигались, а наш самый большой ожог – это Будапештский меморандум, где Россия, США и Великобритания обещали нам, что все будет хорошо. Но когда не произошло, все сказали, что мы неправильно поняли. А Россия вообще ничего не сказала – просто нарушила. Поэтому лучшим гарантом нашей безопасности будет мощная армия, сильная экономика и обученный и мотивированный народ", – констатировал Сергей Кривонос.

