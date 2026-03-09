Як зняти статусу "у розшуку" від ТЦК: пояснення військового юриста

В Україні триває загальна мобілізація, а разом із нею посилений контроль за дотриманням правил військового обліку. Чоловіки призовного віку, які не з’являються за повісткою або не оновлюють дані, можуть отримати статус "у розшуку". Військовий юрист пояснив, як скасувати статус "у розшуку" та чи означає це автоматичну відстрочку від мобілізації.

Як зняти статус у розшуку від ТЦК. Фото з відкритих джерел

Юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів, що найчастіше статус "у розшуку" з’являється через неявку до територіального центру комплектування або через неоновлення персональних даних у реєстрі "Оберіг". Іноді причиною стають технічні помилки чи неправильно вручена повістка.

Як зняти статус "у розшуку"

Військовий юрист у першому варіанті радить звернутися безпосередньо до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо статус внесено помилково. У разі підтвердження помилки провадження закривають, а зміни вносять до реєстру "Оберіг".

Другий спосіб — це сплата адміністративного штрафу. Це можна зробити без особистої явки через застосунок "Резерв+". Після оплати ТЦК направляє запит до Національної поліції України щодо зняття особи з розшуку, а статус у системі оновлюється.

Третій шлях, як зняти статус "у розшуку", за слова адвоката буде пролягати через оскарження у суді, якщо громадянин вважає рішення неправомірним.

Водночас юрист наголошує, що закриття адміністративного провадження не означає автоматичної відстрочки від мобілізації.

"Питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "у розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "у розшуку"", — пояснює Лобунько.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розшук ТЦК діє обмежений час. Юрист пояснив, коли він стає незаконним.

Також "Коментарі" писали, що військові ТЦК заробляли гроші на ухилянтах.