logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как снять статус "в розыске" от ТЦК: объяснение военного юриста
commentss НОВОСТИ Все новости

Как снять статус "в розыске" от ТЦК: объяснение военного юриста

Статус "в розыске" через ТЦК: причины, способы отмены и влияет ли это на мобилизацию.

9 марта 2026, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине идет общая мобилизация, а вместе с ней усилен контроль за соблюдением правил военного учета. Мужчины призывного возраста, которые не появляются по повестке или не обновляют данные, могут получить статус "в розыске". Военный юрист объяснил, как отменить статус "в розыске" и означает ли это автоматическую отсрочку от мобилизации.

Как снять статус "в розыске" от ТЦК: объяснение военного юриста

Как снять статус в розыске от ТЦК. Фото из открытых источников

Юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал, что чаще всего статус "в розыске" появляется из-за неявки в территориальный центр комплектования или из-за необновления персональных данных в реестре "Оберіг". Иногда причиной являются технические ошибки или неправильно врученная повестка.

Как снять статус "в розыске"

Военный юрист в первом варианте советует обратиться непосредственно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если статус ошибочно внесен. При подтверждении ошибки производство закрывают, а изменения вносят в реестр "Оберег".

Второй способ – это уплата административного штрафа. Это можно сделать без личной явки через приложение "Резерв+". После оплаты ТЦК направляет запрос в Национальную полицию Украины по снятию лица с розыска, а статус в системе обновляется.

Третий путь, как снять статус "в розыске", по словам адвоката будет проходить через обжалование в суде, если гражданин считает решение неправомерным.

В то же время юрист отмечает, что закрытие административного производства не означает автоматическую отсрочку от мобилизации.

"Вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "в розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "в розыске"", — объясняет Лобунько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что розыск ТЦК действует ограниченное время. Юрист объяснил, когда он становится незаконным.

Также "Комментарии" писали, что военные ТЦК зарабатывали деньги на уклонистах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rozshuk-ttsk-mozhna-znyati-k-tse-zrobiti-1769002849.html
Теги:

Новости

Все новости