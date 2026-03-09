Как снять статус "в розыске" от ТЦК: объяснение военного юриста

В Украине идет общая мобилизация, а вместе с ней усилен контроль за соблюдением правил военного учета. Мужчины призывного возраста, которые не появляются по повестке или не обновляют данные, могут получить статус "в розыске". Военный юрист объяснил, как отменить статус "в розыске" и означает ли это автоматическую отсрочку от мобилизации.

Как снять статус в розыске от ТЦК. Фото из открытых источников

Юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал, что чаще всего статус "в розыске" появляется из-за неявки в территориальный центр комплектования или из-за необновления персональных данных в реестре "Оберіг". Иногда причиной являются технические ошибки или неправильно врученная повестка.

Как снять статус "в розыске"

Военный юрист в первом варианте советует обратиться непосредственно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если статус ошибочно внесен. При подтверждении ошибки производство закрывают, а изменения вносят в реестр "Оберег".

Второй способ – это уплата административного штрафа. Это можно сделать без личной явки через приложение "Резерв+". После оплаты ТЦК направляет запрос в Национальную полицию Украины по снятию лица с розыска, а статус в системе обновляется.

Третий путь, как снять статус "в розыске", по словам адвоката будет проходить через обжалование в суде, если гражданин считает решение неправомерным.

В то же время юрист отмечает, что закрытие административного производства не означает автоматическую отсрочку от мобилизации.

"Вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "в розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "в розыске"", — объясняет Лобунько.

