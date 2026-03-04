Військові ТЦК цинічно заробляли гроші на ухилянтах: масштаби та вартість “послуг” шокує

Міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри, організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та припинили діяльність групи.

“До складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва. Вони налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон”, — повідомили в ДБР.

Як становило слідство, оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи “Оберіг”. Вони, за даними Бюро, безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я, при цьому використовували вигадані висновки ВЛК.

“Наразі встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з військового обліку. З них 31 особа встигла виїхати за межі України та не повернутись”, — повідомили в ДБР.

Також фігуранти окремо “допомагали” чоловікам з інших регіонів, які перебували в розшуку. Їм змінювали облікові дані, без особистої явки до ТЦК, видаляли попередню інформацію, знімали статус “розшук”, сприяли оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК.

“Надалі таким “клієнтам” забезпечували тривалий період без мобілізації — до моменту оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури. Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США з особи. Правоохоронці задокументували понад 15 подібних епізодів. Загальний тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів США на місяць”, — повідомили в ДБР.

За даними Бюро, трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи можна оформити закордонний паспорт без оновлення даних в ТЦК.



