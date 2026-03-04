Військові ТЦК цинічно заробляли гроші на ухилянтах: масштаби та вартість “послуг” шокує

Рубрики
Міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри, організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та припинили діяльність групи.
Як становило слідство, оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи “Оберіг”. Вони, за даними Бюро, безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я, при цьому використовували вигадані висновки ВЛК.
Також фігуранти окремо “допомагали” чоловікам з інших регіонів, які перебували в розшуку. Їм змінювали облікові дані, без особистої явки до ТЦК, видаляли попередню інформацію, знімали статус “розшук”, сприяли оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК.
За даними Бюро, трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
