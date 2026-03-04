Военные ТЦК цинично зарабатывали деньги на уклонистах: масштабы и стоимость "услуг" шокирует

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Межрегиональная группа, которая системно вмешивалась в государственные реестры, организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных.
В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность группы.
Как явилось следствие, операторы ТЦК вносили ложные сведения в электронную систему Оберег. Они, по данным Бюро, безосновательно исключали военнообязанных по учету по состоянию здоровья, при этом использовали вымышленные выводы ВЛК.
Также фигуранты отдельно помогали мужчинам из других регионов, которые находились в розыске. Им изменяли учетные данные, без личной явки в ТЦК, удаляли предварительную информацию, снимали статус "розыск", способствовали оформлению военно-учетных документов и прохождению ВЛК.
По данным Бюро, троим лицам доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
