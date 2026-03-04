logo

Военные ТЦК цинично зарабатывали деньги на уклонистах: масштабы и стоимость "услуг" шокирует
НОВОСТИ

Военные ТЦК цинично зарабатывали деньги на уклонистах: масштабы и стоимость "услуг" шокирует

Масштабная схема уклонения от мобилизации в ТЦК Киева

4 марта 2026, 20:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Межрегиональная группа, которая системно вмешивалась в государственные реестры, организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных.

Военные ТЦК цинично зарабатывали деньги на уклонистах: масштабы и стоимость "услуг" шокирует

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность группы.

"В состав группы входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК и СП, бывший правоохранитель и безработный житель Киева. Они наладили несколько механизмов незаконного снятия мужчин с военного учета, избегание мобилизации и выезда за границу", — сообщили в ГБР.

Как явилось следствие, операторы ТЦК вносили ложные сведения в электронную систему Оберег. Они, по данным Бюро, безосновательно исключали военнообязанных по учету по состоянию здоровья, при этом использовали вымышленные выводы ВЛК.

"В настоящее время установлено более 80 фактов незаконного снятия с военного учета. Из них 31 человек успел выехать за пределы Украины и не вернуться", — сообщили в ГБР.

Также фигуранты отдельно помогали мужчинам из других регионов, которые находились в розыске. Им изменяли учетные данные, без личной явки в ТЦК, удаляли предварительную информацию, снимали статус "розыск", способствовали оформлению военно-учетных документов и прохождению ВЛК.

"В дальнейшем таким "клиентам" обеспечивали длительный период без мобилизации — до момента оформления бронирования через предприятия критической инфраструктуры. Стоимость таких "услуг" составляла 4 тысячи долларов США с человека. Правоохранители задокументировали более 15 подобных эпизодов. Общий теневой доход организаторов превышал 60 тысяч долларов США в месяц”, — сообщили в ГБР.

По данным Бюро, троим лицам доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, можно ли оформить загранпаспорт без обновления данных в ТЦК.




Источник: https://dbr.gov.ua/news/vijskovi-tck-zaroblyali-na-uhilyantah-a-groshi-otrimuvali-cherez-nepovnolitnyu-divchinu-kurera.-dbr-likviduvalo-masshtabnu-shemu-u-kievi
