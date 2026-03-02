Обмеження для “ухилянтів”: чи можна оформити закордонний паспорт без оновлених даних в ТЦК

В Україні все частіше заявляють про необхідність обмеження прав для військовозобов'язаних, які не оновили дані в ТЦК. Портал “Коментарі” звернувся до ДП “Документ” з проханням надати інформацію, які обмеження при оформленні закордонного паспорта діють для військовозобов’язаних, хто не оновив дані в ТЦК, та чи передається інформація про таких осіб у “Резерв+” після оформлення документа.

Паспорт. Фото портал "Коментарі"

У ДП “Документ” розповіли тільки, якими нормативними актами регулюється процес оформлення закордонних паспортів.

“Повідомляємо, що питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон регулюються Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року №152, з урахуванням Порядку реалізації експериментального проєкту щодо автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2025 року №1632”, — йдеться в офіційній відповіді.

Фактично про обмеження в ДП “Документ” інформації не надали. До того ж на сайті підприємства у розділі “Закордонний паспорт” серед умов оформлення вказаний перелік необхідних документів:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);

заява-анкета (формується на місці);

за наявності, раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини (діючі, не діючі, на інше прізвище в тому числі);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення попереднього паспорта для виїзду за кордон на території України).

Особливі умови вказані у постанові Кабміну від 5 грудня 2025 року №1632. П.4 постанови зазначається, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів беруться на такий облік на підставі відомостей, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиним державним демографічним реєстром, відомчою інформаційною системою ДМС, іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами. Взяття на військовий облік вказаних осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Відповідно до п.5 постанови до Міноборони передаються реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії).

Не потрібно надавати військово-облікові документи для оформлення закордонного паспорта і військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Працівники закордонних підрозділів ДП “Документ” самостійно перевірятимуть статус військового обліку автоматично, йдеться на сайті підприємства. Однак отримати новий закордонний, відповідно до постанови №1632, можна тільки, якщо військово-обліковий документ дійсний.

