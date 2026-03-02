Масштаби схем ухилення від мобілізації жахають: скільки коштує “бронювання”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Одесі викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації та створеного при ній добровольчого формування, продавала чоловікам “захист” від мобілізації”.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що схему організували керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області. Вони домовилися, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи.
Щомісячна “абонплата” становила 3000 грн, а за відмову платити погрожували мобілізацією.
Фігуранти на незаконній схемі щомісяця заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.
У ході розслідування було проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.
