Масштаби схем ухилення від мобілізації жахають: скільки коштує “бронювання”

В Одесі викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації та створеного при ній добровольчого формування, продавала чоловікам “захист” від мобілізації”.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що схему організували керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області. Вони домовилися, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи.

“Схема передбачала систему “тарифів”. За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів США надавався “VIP-пакет” без чергувань. Також у переліку послуг було “зняття з розшуку” через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та “вирішення питань” у разі затримання”, − повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Щомісячна “абонплата” становила 3000 грн, а за відмову платити погрожували мобілізацією.

“Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО “УЦМ” уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами”, — зазначив Кравченко.

Фігуранти на незаконній схемі щомісяця заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.

У ході розслідування було проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.

