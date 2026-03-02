logo_ukra

Килим із доларів: лікарки "заробили" шокуючу суму на фіктивній інвалідності (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Килим із доларів: лікарки “заробили” шокуючу суму на фіктивній інвалідності (ФОТО)

Гривні, долари, євро готівкою та ювелірні вироби знайшли у лікарок, які оформлювали фіктивну інвалідність

2 березня 2026, 14:28
У Вінницькій області викрили лікарок, які незаконно оформлювали інвалідність. У поліції повідомили, що сімейна лікарка приватної клініки шукала осіб, зацікавлених в оформленні фіктивної інвалідності. “Клієнтів” вона направляла їх на нібито стаціонарне лікування до завідувачки відділення міської лікарні. Надалі, за даними поліції, фігурантки забезпечували підготовку пакета необхідних медичних документів.

Оформлення фіктивної інвалідності. Фото Національної поліції

Оформлення фіктивної інвалідності. Фото Національної поліції

Зазначається, що за таку “послугу” вони влітку 2025 року отримали 4600 доларів від одного з “пацієнтів” для встановлення йому ІІ групи інвалідності. Затримали фігуранток у лютому 2026 року.

“Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили понад 956 тис. грн, 221 тис. доларів, 5740 євро готівкою, а також 87 одиниць ювелірних виробів”, — повідомили в поліції. 

Зловмисницям, залежно від вчиненого кримінального правопорушення, інкриміновано: 

  • ч. 1 ст. 366 ККУ — складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; 

  • ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб; 

  • ч. 3 ст. 369-2 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. 

Санкції статей передбачають покарання до 10 років ув’язнення з трирічною забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Килим із доларів: лікарки "заробили" шокуючу суму на фіктивній інвалідності (ФОТО) - фото 2
Килим із доларів: лікарки “заробили” шокуючу суму на фіктивній інвалідності (ФОТО) - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про цинічну схему незаконного виїзду за кордон. 




Джерело: https://vn.npu.gov.ua/news/pravookhorontsi-vinnychchyny-vykryly-likarok-iaki-nalahodyly-skhemu-nezakonnoho-oformlennia-invalidnosti?v=69a53bc98a8a1&fbclid=IwY2xjawQSWnRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhTFpCMHpUQ3h0TnJkeWdEc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHg
