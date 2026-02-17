Нова схема незаконного виїзду за кордон: цинізм жахає

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Львівській області викрили схему незаконного виїзду за кордон із використанням паспортів померлих. Військовозобов’язаних переправляли через один із пунктів пропуску.
Паспорт. Ілюстративне фото
В Офісі генерального прокурора повідомили, що схему організував інспектор митного оформлення. До схеми він залучив знайомого водія. Він мав законні підстави для виїзду за кордон, а також інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодне проходження контролю. Пізніше прикордонник почав співпрацювати зі слідством і допоміг задокументувати злочин.
Зазначається, що учасники схеми незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Митнику та цивільному спільнику обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від виконання службових обов’язків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кількість СЗЧ та ухилянтів набуває загрозливих масштабів.