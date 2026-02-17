Нова схема незаконного виїзду за кордон: цинізм жахає

У Львівській області викрили схему незаконного виїзду за кордон із використанням паспортів померлих. Військовозобов’язаних переправляли через один із пунктів пропуску.

Паспорт. Ілюстративне фото

В Офісі генерального прокурора повідомили, що схему організував інспектор митного оформлення. До схеми він залучив знайомого водія. Він мав законні підстави для виїзду за кордон, а також інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодне проходження контролю. Пізніше прикордонник почав співпрацювати зі слідством і допоміг задокументувати злочин.

“Схема працювала так: чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду, перевозили через кордон за паспортами інших осіб — людей пенсійного віку. Серед використаних документів паспорт 70-річного померлого батька митника та паспорт 77-річного родича водія. Уже на території іноземних держав чоловіки користувалися власними справжніми документами. Вартість такого “виїзду під ключ” становила 15 тис. доларів США з людини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники схеми незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Митнику та цивільному спільнику обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від виконання службових обов’язків.

“Наразі триває встановлення повного кола осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, а також перевіряються інші можливі епізоди злочину”, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кількість СЗЧ та ухилянтів набуває загрозливих масштабів.