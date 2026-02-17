logo

Новая схема незаконного выезда за границу: цинизм ужасает
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая схема незаконного выезда за границу: цинизм ужасает

Какая схема незаконного выезда за границу действовала во Львовской области

17 февраля 2026, 21:23
Во Львовской области разоблачена схема незаконного выезда за границу с использованием паспортов умерших. Военнообязанные переправлялись через один из пунктов пропуска.

Новая схема незаконного выезда за границу: цинизм ужасает

Паспорт. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора сообщили, что схему организовал инспектор таможенного оформления. В схему он привлек знакомого водителя. У него были законные основания для выезда за границу, а также инспектора пограничной службы, который обеспечивал беспрепятственное прохождение контроля. Позже пограничник начал сотрудничать со следствием и помог задокументировать преступление.

"Схема работала так: мужчин, которые не имели законных оснований для выезда, перевозили через границу по паспортам других лиц — людей пенсионного возраста. Среди использованных документов паспорт 70-летнего умершего отца таможенника и паспорт 77-летнего родственника водителя. Уже на территории иностранных государств мужчины пользовались своими подлинными документами. Стоимость такого выезда под ключ составляла 15 тыс. долларов США с человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники схемы незаконно переправили по меньшей мере трех человек, среди которых находившийся в СЗЧ военнослужащий.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Таможеннику и гражданскому союзнику избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – более 1,6 млн грн и 884 тыс. грн соответственно. Таможенник также отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"В настоящее время идет установление полного круга лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, а также проверяются другие возможные эпизоды преступления", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что количество СЗЧ и уклонистов приобретает угрожающие масштабы.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/nelegalnii-turizm-na-lvivshhini-vikrito-sxemu-nezakonnogo-viyizdu-za-kordon-iz-vikoristannyam-pasportiv-pomerlix
