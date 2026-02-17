Новая схема незаконного выезда за границу: цинизм ужасает

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Во Львовской области разоблачена схема незаконного выезда за границу с использованием паспортов умерших. Военнообязанные переправлялись через один из пунктов пропуска.
Паспорт. Иллюстративное фото
В Офисе генерального прокурора сообщили, что схему организовал инспектор таможенного оформления. В схему он привлек знакомого водителя. У него были законные основания для выезда за границу, а также инспектора пограничной службы, который обеспечивал беспрепятственное прохождение контроля. Позже пограничник начал сотрудничать со следствием и помог задокументировать преступление.
Отмечается, что участники схемы незаконно переправили по меньшей мере трех человек, среди которых находившийся в СЗЧ военнослужащий.
Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Таможеннику и гражданскому союзнику избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – более 1,6 млн грн и 884 тыс. грн соответственно. Таможенник также отстранен от исполнения служебных обязанностей.
