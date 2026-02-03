Кількість СЗЧ та ухилянтів набуває загрозливих масштабів: військових за гроші вже вивозять за кордон

Рубрики
В Україні постійно виявляють схеми ухилення від мобілізації та допомоги військовим піти в СЗЧ. Вартість таких “послуг” обраховується тисячами та навіть десятками тисяч доларів.
У Національній поліції України повідомили, що в Одеській області 31-річний солдат однієї з військових частин запропонував “допомогу” військовозобов’язаному чоловіку, який хотів отримати законні підстави для зняття з військового обліку та виїхати за кордон.
Також у Нацполіції повідомили, що затримали групу осіб, які “вивозили” військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон.
Вартість “послуги з вивезення та доставлення “клієнта” до обраного ним пункту” сягала 16 000 доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України – 40 000 доларів. Затримали організатора, шістьох учасників злочинної групи та двох військовослужбовців, яким фігуранти допомогли залишити частину.
Групу викрили в Дніпропетровській області. За даними поліції, щонайменше 5 осіб скористалися “послугами” злочинної групи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні межах масштабної спецоперації “Опікун” викрили схеми ухилення від мобілізації, було проведено 128 обшуків на території 20 областей.