Кількість СЗЧ та ухилянтів набуває загрозливих масштабів: військових за гроші вже вивозять за кордон

В Україні постійно виявляють схеми ухилення від мобілізації та допомоги військовим піти в СЗЧ. Вартість таких “послуг” обраховується тисячами та навіть десятками тисяч доларів.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Національній поліції України повідомили, що в Одеській області 31-річний солдат однієї з військових частин запропонував “допомогу” військовозобов’язаному чоловіку, який хотів отримати законні підстави для зняття з військового обліку та виїхати за кордон.

“Фігурант обіцяв “клієнту” за 9000 доларів неправомірної вигоди вплинути на службових осіб одного із РТЦК та СП для оформлення документів про нібито непридатність чоловіка до військової служби із подальшим зняттям його з розшуку та списанням. При цьому погрожував можливими негативними наслідками у разі відмови заплатити гроші”, — повідомили в поліції.

Також у Нацполіції повідомили, що затримали групу осіб, які “вивозили” військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон.

Вартість “послуги з вивезення та доставлення “клієнта” до обраного ним пункту” сягала 16 000 доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України – 40 000 доларів. Затримали організатора, шістьох учасників злочинної групи та двох військовослужбовців, яким фігуранти допомогли залишити частину.

Групу викрили в Дніпропетровській області. За даними поліції, щонайменше 5 осіб скористалися “послугами” злочинної групи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні межах масштабної спецоперації “Опікун” викрили схеми ухилення від мобілізації, було проведено 128 обшуків на території 20 областей.