Количество СЗЧ и уклонистов приобретает угрожающие масштабы: военных за деньги уже вывозят за границу

В Украине постоянно выявляют схемы ухода от мобилизации и помощи военным пойти в СЗЧ. Стоимость таких "услуг" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Национальной полиции Украины сообщили, что в Одесской области 31-летний солдат одной из воинских частей предложил "помощь" военнообязанному мужчине, который хотел получить законные основания для снятия с военного учета и выехать за границу.

"Фигурант обещал "клиенту" за 9000 долларов неправомерной выгоды повлиять на должностных лиц одного из РТЦК и СП для оформления документов о якобы непригодности мужчины в военную службу с последующим снятием его с розыска и списанием. При этом угрожал возможными негативными последствиями в случае отказа заплатить деньги”, — сообщили в полиции.

Также в Нацполиции сообщили, что задержали группу лиц, которые вывозили военнослужащих из мест прохождения службы и переправляли их через границу.

Стоимость "услуги по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт" достигала 16 000 долларов, с последующей переправкой через государственную границу Украины — 40 000 долларов. Задержали организатора, шесть участников преступной группы и двое военнослужащих, которым фигуранты помогли покинуть часть.

Группа разоблачена в Днепропетровской области. По данным полиции, по меньшей мере 5 человек воспользовались услугами преступной группы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине в рамках масштабной спецоперации "Опекун" разоблачили схемы уклонения от мобилизации, было проведено 128 обысков на территории 20 областей.