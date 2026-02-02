Ухилянтів шукають по всій Україні: які схеми ухилення від мобілізації більше "не працюють"

В Україні межах масштабної спецоперації “Опікун” викрили схеми ухилення від мобілізації, було проведено 128 обшуків на території 20 областей.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Національній поліції повідомили, що в межах операції викрили десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави, що дозволяли чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації. Саме ці документи, як зазначили в Нацполіції, ймовірні ухилянти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби.

“У деяких випадках перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку”, — повідомили в Нацполіції.

Також правоохоронці викрили випадки, коли військовослужбовці, використовуючи фіктивні довідки не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.

Обшуки провели за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території 20 областей та у м. Києві. У зловмисників, за даними поліції, вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності, а також чорнові записи.

“На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри 110 військовослужбовцям та цивільним особам”, — йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що за ухилення від призову фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи покарають ухилянтів та військових, які пішли в СЗЧ.



