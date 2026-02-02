Ухилянтів шукають по всій Україні: які схеми ухилення від мобілізації більше "не працюють"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні межах масштабної спецоперації “Опікун” викрили схеми ухилення від мобілізації, було проведено 128 обшуків на території 20 областей.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У Національній поліції повідомили, що в межах операції викрили десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави, що дозволяли чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації. Саме ці документи, як зазначили в Нацполіції, ймовірні ухилянти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби.
Також правоохоронці викрили випадки, коли військовослужбовці, використовуючи фіктивні довідки не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.
Обшуки провели за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території 20 областей та у м. Києві. У зловмисників, за даними поліції, вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності, а також чорнові записи.
У поліції наголосили, що за ухилення від призову фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи покарають ухилянтів та військових, які пішли в СЗЧ.