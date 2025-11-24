Повна амністія після завершення війни: чи покарають ухилянтів та військових, які пішли в СЗЧ

Мирний план завершення війни в Україні, запропонований США, жваво обговорюють світові лідери. Одним із пунктів плану було запропоновано, що всі сторони залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни. Портал “Коментарі” дізнався у експертів, чи може пошириться ця норма на військових, які пішли в СЗЧ, та військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації.

Амністія. Фото портал "Коментарі"

Старший партнер в адвокатській компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець переконаний, що вказані категорії не буде охоплювати ця амністія. Однак ці питання вже давно потрібно вирішувати, особливо, за його словами, що стосується військових, які пішли в СЗЧ.

“Це питання треба вирішувати. Що стосується осіб, які вчиняли інші категорії злочинів, то це може бути предметом для прийняття відповідного нормативного акту. Можливо, саме цей пункт доцільно прописати в окремому законі, який можуть розробити. Потрібен пакет законів, який би вирішував питання, які будуть досягнуті у мирному плані”, — зазначив співрозмовник “Коментарів”.

Окремо, за його словами, потрібно буде вирішувати питання, пов'язані з ухиленням від мобілізації та відповідних кримінальних проваджень, хоча їх і не так багато. А тим військовозобов'язаних, які не оновили дані в ТЦК та ховаються від працівників терцентрів, в умовно мирний час, за словами експерта, нічого не загрожуватиме.

“Чи буде питання покарання та амністії, чи не буде у мирному плані, це потрібно буде вирішувати. І не посилатись на вступ до НАТО чи ЄС, отримання кредиту МВФ, чи підписання мирної угоди. Тобто, питання з СЗЧ потрібно вирішити без будь-якої прив'язки до якихось планів”, — наголосив Ростислав Кравець.

Військовослужбовця, колишній адвокат Тетяна Матяш пояснила, що будь-який закон в Україні не може суперечити Конституції та іншим законам.

“Стосовно амністії, у нас є відповідний закон. Злочини проти людяності, навмисне вбивство, вбивство кількох людей не підпадають під амністію за визначенням. Щобільше, є міжнародне право, відповідно до якого строків давності в переслідуванні таких злочинів не існує”, — пояснила військова.

За її словами, СЗЧ та ті, хто ухиляється від мобілізації, можуть потрапити під амністію, якщо буде ухвалено відповідний закон.

“Люди плутають: амністія — це не звільнення від відповідальності, це звільнення від покарань. Тобто людина має бути визнана винною, і замість покарання просто справа закривається, людина амністується, але її визнають винною”, — пояснила колишня адвокат.

Тетяна Матяш зауважила, що тим, хто не оновив дані, після завершення війни доведеться сплатити штрафи.

“В Україні буде завжди тепер стан готовності до війни, і відповідальність за порушення своїх обов'язків буде й надалі. У Конституції чітко визначений обов'язок кожного захищати Батьківщину. Тому за це передбачена відповідальність, і вона діятиме у мирний час”, — зазначила співрозмовниця “Коментарів”.

Однак вона додала, що наразі не бачить скорого завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки кримінальних правопорушень по СЗЧ зареєстрували з 2022 року.



