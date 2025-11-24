Полная амнистия после завершения войны: накажут ли уклонистов и военных, которые ушли в СЗЧ

Мирный план завершения войны в Украине, предложенный США, активно обсуждают мировые лидеры. Одним из пунктов плана было предложено, что все стороны вовлечены в конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, может ли распространиться эта норма на военных, ушедших в СЗЧ, и военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации.

Старший партнер в адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец убежден, что указанные категории не будет охватывать эта амнистия. Однако эти вопросы уже давно нужно решать, особенно, по его словам, что касается военных, ушедших в СЗЧ.

"Этот вопрос нужно решать. Что касается лиц, совершавших другие категории преступлений, то это может быть предметом для принятия соответствующего нормативного акта. Возможно, именно этот пункт целесообразно прописать в отдельном законе, который могут разработать. Нужен пакет законов, который решал бы вопросы, которые будут достигнуты в мирном плане”, — отметил собеседник “Комментариев”.

Отдельно, по его словам, нужно будет решать вопросы, связанные с уклонением от мобилизации и соответствующих уголовных производств, хотя их и не так много. А тем военнообязанным, которые не обновили данные в ТЦК и скрываются от работников терцентров, в условно мирное время, по словам эксперта, ничего не будет угрожать.

"Будет ли вопрос наказания и амнистии, не будет ли в мирном плане, это нужно будет решать. И не ссылаться на вступление в НАТО или ЕС, получение кредита МВФ, или подписание мирного соглашения. То есть вопрос с СЗЧ нужно решить без какой-либо привязки к каким-либо планам", — подчеркнул Ростислав Кравец.

Военнослужащая, бывший адвокат Татьяна Матяш объяснила, что любой закон в Украине не может противоречить Конституции и другим законам.

"Что касается амнистии, у нас есть соответствующий закон. Преступления против человечности, умышленное убийство, убийство нескольких людей не подпадают под амнистию по определению. Более того, есть международное право, согласно которому сроков давности в преследовании таких преступлений не существует", — пояснила военная.

По ее словам, СЗЧ и те, кто уклоняется от мобилизации, могут попасть под амнистию, если будет принят соответствующий закон.

"Люди путают: амнистия — это не освобождение от ответственности, это освобождение от наказаний. То есть человек должен быть признан виновным, и вместо наказания просто дело закрывается, человек амнистируется, но его признают виновным", — объяснила бывшая адвокат.

Татьяна Матяш отметила, что тем, кто не обновил данные, после окончания войны придется заплатить штрафы.

"В Украине будет всегда состояние готовности к войне, и ответственность за нарушение своих обязанностей будет и в дальнейшем. В Конституции четко определена обязанность каждого защищать Родину. Поэтому за это предусмотрена ответственность, и она будет действовать в мирное время", — отметила собеседница "Комментариев".

Однако она добавила, что пока не видит скорого завершения войны.

