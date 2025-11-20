logo_ukra

Кількість СЗЧ шокує: скільки кримінальних правопорушень зареєстрували з 2022 року
Кількість СЗЧ шокує: скільки кримінальних правопорушень зареєстрували з 2022 року

В Офісі генерального прокурора повідомили, скільки кримінальних правопорушень за СЗЧ зареєстрували з 2022 року та скільки військовослужбовців виявили

20 листопада 2025, 18:39
Автор:
Кречмаровская Наталия

Проблеми з мобілізацією в Україні наростають. У терцентрах пояснюють, що працівники змушені застосовувати силу, адже військовозобов'язані не виконують вимог закону. А у Верховній Раді наголошують, що так звану “бусифікацію” потрібно припинять, ТЦК — розформовувати та запроваджувати рекрутинг. Також народні обранці зазначають, що бусифіковані частіше йдуть у СЗЧ. 

Кількість СЗЧ шокує: скільки кримінальних правопорушень зареєстрували з 2022 року

СЗЧ. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” з'ясував в Офісі Генерального прокурора, скільки кримінальних проваджень за СЗЧ було відкрито в Україні в 2022-2025 роках та скільки військовослужбовців було притягнуто до відповідальності за СЗЧ у 2022-2025 роках. На офіційний запит у Генпрокуратурі повідомили, що за ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби) було зареєстровано кримінальних правопорушень: 

  • у 2022 році -  6641,

  • у 2023 році — 17658, 

  • у 2024 році — 67840,

  • у 2025 році — 162559.

Кількість виявлених військовослужбовців, які вчинили кримінальне правопорушення за ст. 407 Кримінального кодексу України, за даними Генпрокуратури, становить: 

  • у 2022 році — 1378, 

  • у 2023 році — 1792, 

  • у 2024 році — 5045,

  • у 2025 році — 7061.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в українському медіапросторі час від часу з'являються заяви про необхідність оголосити примусову мобілізацію жінок. Народна депутатка Ірина Фріз припускає, що активізація в медіа питання обов'язкової мобілізації жінок може бути зумовлена роботою ворожої пропаганди. За її словами, наразі предметної розмови щодо цієї теми не ведеться ані у Верховній Раді, ані в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.




