Рішення про примусову мобілізацію жінок: що насправді обговорюють в Раді

Інформація про обговорення у Верховній Раді України рішення щодо оголошення обов'язкової мобілізації жінок сколихнула суспільство. Заяви народних депутатів різнилися — одні зазначали, що це питання обговорюють постійно, інші — що обов'язкової мобілізації жінок не буде і робота у цьому напрямку не ведеться. Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз з проханням роз'яснити це ситуацію.
Мобілізація жінок.
Народна депутатка зазначила, що ця тема присутня в суспільному дискурсі та експертних колах в Україні, адже загрози національній безпеці та обороні є значними і довготривалими. Але, за її словами, наразі предметної розмови щодо цієї теми не ведеться ані у Верховній Раді, ані в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Фріз пояснила, що на жінок у війську поширюються ті самі правила, що й на чоловіків, включно з забороною на виїзд за кордон без окремого дозволу. Процедура звільнення з війська також передбачена, лише після завершення воєнного стану або наказу про демобілізацію.
З 2014 року, за словами народної депутатки, жінки отримали можливість служити на будь-яких посадах в армії. Проведені необхідні законодавчі зміни, щоб не було ганебної практики, коли жінки-снайперки офіційно оформлені як бухгалтери або кухарі.
За її словами, у парламент не внесено на розгляд законодавчих ініціатив щодо мобілізації жінок, немає відповідних рішень Генерального штабу, ставки Верховного Головнокомандувача тощо.
Щодо активації в медіа та соціальних мережах теми мобілізації жінок народна депутатка пояснила, що це може бути зумовлено активацією російської пропаганди, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Однозначно, такі інформаційні кампанії можуть сприяти навіть активному виїзду жінок за межі держави, припустила вона.
