Рішення про примусову мобілізацію жінок: що насправді обговорюють в Раді

Інформація про обговорення у Верховній Раді України рішення щодо оголошення обов'язкової мобілізації жінок сколихнула суспільство. Заяви народних депутатів різнилися — одні зазначали, що це питання обговорюють постійно, інші — що обов'язкової мобілізації жінок не буде і робота у цьому напрямку не ведеться. Портал “Коментарі” звернувся до народної депутатки фракції “ЄС”, члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз з проханням роз'яснити це ситуацію.

Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка зазначила, що ця тема присутня в суспільному дискурсі та експертних колах в Україні, адже загрози національній безпеці та обороні є значними і довготривалими. Але, за її словами, наразі предметної розмови щодо цієї теми не ведеться ані у Верховній Раді, ані в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“На сьогодні в Україні вже є ефективна система залучення жінок до армії на добровільній основі. І ефективність цієї системи є високою. Кількість жінок в українській армії вища, ніж в переважній більшості країн НАТО. Молодь долучається до війська через підписання контрактів “18-24”. Жінки старше 25 років підписують контракти на загальній основі”, — зазначила співрозмовниця “Коментарів”.

Фріз пояснила, що на жінок у війську поширюються ті самі правила, що й на чоловіків, включно з забороною на виїзд за кордон без окремого дозволу. Процедура звільнення з війська також передбачена, лише після завершення воєнного стану або наказу про демобілізацію.

З 2014 року, за словами народної депутатки, жінки отримали можливість служити на будь-яких посадах в армії. Проведені необхідні законодавчі зміни, щоб не було ганебної практики, коли жінки-снайперки офіційно оформлені як бухгалтери або кухарі.

“Сьогодні жінкам доступні посади стрільців, снайперів, операторів дронів, аеророзвідників тощо. ⁠Тому за поточних умов більш назріло питання справедливої мобілізації та перегляду підстав для надання відстрочок, критеріїв бронювання, аніж мобілізації жінок”, — пояснила Фріз.

За її словами, у парламент не внесено на розгляд законодавчих ініціатив щодо мобілізації жінок, немає відповідних рішень Генерального штабу, ставки Верховного Головнокомандувача тощо.

Щодо активації в медіа та соціальних мережах теми мобілізації жінок народна депутатка пояснила, що це може бути зумовлено активацією російської пропаганди, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Однозначно, такі інформаційні кампанії можуть сприяти навіть активному виїзду жінок за межі держави, припустила вона.

“Можна багато теоретизувати за яких умов може бути оголошена обов’язкова мобілізація жінок, але, повторюся, наразі це питання не стоїть на обговоренні, ані в комітеті, ані у Верховній Раді. На мою думку, і саме українське суспільство ще не готове до таких кардинальних змін, але в майбутньому можливі різні ситуації. На сьогодні важливо чітко зафіксувати, що обов’язкова мобілізація жінок не передбачена і не планується найближчим часом”, — резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі”, писав, що у Раді не приховують гніву через “дику мобілізацію” — народні депутати шоковані, “яку країну побудував Зеленський”.



