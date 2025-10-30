Рішення про мобілізацію жінок у Раді ухвалять швидко: що заявили народні депутати

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Питання мобілізації жінок підіймали неодноразово — у Раді запевняли, що таке рішення ухвалювати не будуть. Однак не всі народні депутати погоджуються з цим.
Мобілізація жінок. Ілюстративне фото
Так народний депутат Юрій Здебський зазначив, що це питання постійно обговорюють в Раді. Проте, за його словами, наразі воно не є терміновим, пише видання "Телеграф".
Політик пояснив, що питання перебуває "в полі зору" депутатів, але наразі не стоїть на порядку денному. Народний обранець пояснив, що жінки замінили б багато чоловіків.
Слова Здебського розкритикували його колеги. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ніякої мобілізації жінок не буде.
Народний депутат Максим Бужанський заявив, що в Раді не обговорюються питання мобілізації жінок.
Нардеп порадив, якщо хтось говорить протилежне, запитувати хто обговорює, з ким обговорює, дізнаватися прізвища.
