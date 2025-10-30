Рішення про мобілізацію жінок у Раді ухвалять швидко: що заявили народні депутати

Питання мобілізації жінок підіймали неодноразово — у Раді запевняли, що таке рішення ухвалювати не будуть. Однак не всі народні депутати погоджуються з цим.

Мобілізація жінок. Ілюстративне фото

Так народний депутат Юрій Здебський зазначив, що це питання постійно обговорюють в Раді. Проте, за його словами, наразі воно не є терміновим, пише видання "Телеграф".

Політик пояснив, що питання перебуває "в полі зору" депутатів, але наразі не стоїть на порядку денному. Народний обранець пояснив, що жінки замінили б багато чоловіків.

“Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення”, — зазначив нардеп.

Слова Здебського розкритикували його колеги. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ніякої мобілізації жінок не буде.

“ЩЕ РАЗ! Примусової мобілізації жінок бути НЕ МОЖЕ! Черговий депутат ноунейм від "Слуг" щось знову коментує. Це абсурд”, — зауважив він.

Народний депутат Максим Бужанський заявив, що в Раді не обговорюються питання мобілізації жінок.

“Не обговорюються в Раді, не обговорюються в Кабміні, не обговорюються в Генштабі, не обговорюються в Офісі Президента. Нема такого питання, його просто не існує”, — запевнив політик.

Нардеп порадив, якщо хтось говорить протилежне, запитувати хто обговорює, з ким обговорює, дізнаватися прізвища.

“Немає і НЕ буде мобілізації жінок, якоюсь тортурою для них виглядає повернення цієї теми раз на тиждень”, — зазначив народний депутат.

