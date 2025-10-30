logo

Главная Новости Общество Война с Россией Решение о мобилизации женщин в Раде будет принято быстро: что заявили народные депутаты
Решение о мобилизации женщин в Раде будет принято быстро: что заявили народные депутаты

Народные депутаты рассказали, обсуждают ли в Раде вопрос мобилизации женщин

30 октября 2025, 19:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос мобилизации женщин поднимали неоднократно – в Раде уверяли, что такое решение принимать не будут. Однако не все народные депутаты согласны с этим.

Решение о мобилизации женщин в Раде будет принято быстро: что заявили народные депутаты

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

Так народный депутат Юрий Здебский отметил, что этот вопрос постоянно обсуждается в Раде. Однако, по его словам, пока он не срочный, пишет издание "Телеграф".

Политик объяснил, что вопрос находится "в поле зрения" депутатов, но пока не стоит на повестке дня. Народный избранник объяснил, что женщины заменили бы многих мужчин.

"Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения", — отметил нардеп.

Слова Здебского раскритиковали его коллеги. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никакой мобилизации женщин не будет.

"ЕЩЕ РАЗ! Принудительной мобилизации женщин быть НЕ МОЖЕТ! Очередной депутат ноунейм от "Слуг" что-то снова комментирует. Это абсурд", — заметил он.

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что в Раде не обсуждаются вопросы мобилизации женщин.

"Не обсуждаются в Раде, не обсуждаются в Кабмине, не обсуждаются в Генштабе, не обсуждаются в Офисе Президента. Нет такого вопроса, его просто нет", — заверил политик.

Нардеп посоветовал, если кто говорит обратное, спрашивать кто обсуждает, с кем обсуждает, узнавать фамилии.

"Нет и не будет мобилизации женщин, какой-то пыткой для них выглядит возвращение этой темы раз в неделю", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации" — народные депутаты шокированы, "какую страну построил Зеленский".



Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-30/5924321-zaminili-b-bagato-khloptsiv-deputat-zdebskiy-rozkriv-koli-pochnetsya-mobilizatsiya-zhinok
