Решение о мобилизации женщин в Раде будет принято быстро: что заявили народные депутаты

Вопрос мобилизации женщин поднимали неоднократно – в Раде уверяли, что такое решение принимать не будут. Однако не все народные депутаты согласны с этим.
Так народный депутат Юрий Здебский отметил, что этот вопрос постоянно обсуждается в Раде. Однако, по его словам, пока он не срочный, пишет издание "Телеграф".
Политик объяснил, что вопрос находится "в поле зрения" депутатов, но пока не стоит на повестке дня. Народный избранник объяснил, что женщины заменили бы многих мужчин.
Слова Здебского раскритиковали его коллеги. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никакой мобилизации женщин не будет.
Народный депутат Максим Бужанский заявил, что в Раде не обсуждаются вопросы мобилизации женщин.
Нардеп посоветовал, если кто говорит обратное, спрашивать кто обсуждает, с кем обсуждает, узнавать фамилии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации" — народные депутаты шокированы, "какую страну построил Зеленский".