Решение о принудительной мобилизации женщин: что на самом деле обсуждают в Раде

Кречмаровская Наталия
Информация об обсуждении в Верховной Раде Украины решения об объявлении обязательной мобилизации женщин всколыхнула общество. Заявления народных депутатов разнились – одни отмечали, что этот вопрос обсуждают постоянно, другие – что обязательной мобилизации женщин не будет и работа в этом направлении не ведется. Портал "Комментарии" обратился к народному депутату фракции "ЕС", члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирине Фриз с просьбой разъяснить эту ситуацию.
Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат отметила, что эта тема присутствует в общественном дискурсе и экспертных кругах в Украине, ведь угрозы национальной безопасности и обороне значительны и долговременны. Но, по ее словам, пока предметный разговор по этой теме не ведется ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Фриз пояснила, что на женщин в войске распространяются те же правила, что и на мужчин, включая запрет на выезд за границу без отдельного разрешения. Процедура увольнения из войска также предусмотрена только после завершения военного положения или приказа о демобилизации.
С 2014 года, по словам нардепа, женщины получили возможность служить на любых должностях в армии. Проведены необходимые законодательные изменения, чтобы не было позорной практики, когда женщины-снайперы официально оформлены как бухгалтеры или повара.
По ее словам, в парламент не внесены на рассмотрение законодательные инициативы по мобилизации женщин, нет соответствующих решений Генерального штаба, ставки Верховного Главнокомандующего.
Относительно активации в медиа и социальных сетях темы мобилизации женщин нардеп объяснила, что это может быть обусловлено активацией российской пропаганды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однозначно такие информационные кампании могут способствовать даже активному выезду женщин за пределы государства, предположила она.
