Решение о принудительной мобилизации женщин: что на самом деле обсуждают в Раде

Информация об обсуждении в Верховной Раде Украины решения об объявлении обязательной мобилизации женщин всколыхнула общество. Заявления народных депутатов разнились – одни отмечали, что этот вопрос обсуждают постоянно, другие – что обязательной мобилизации женщин не будет и работа в этом направлении не ведется. Портал "Комментарии" обратился к народному депутату фракции "ЕС", члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирине Фриз с просьбой разъяснить эту ситуацию.

Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат отметила, что эта тема присутствует в общественном дискурсе и экспертных кругах в Украине, ведь угрозы национальной безопасности и обороне значительны и долговременны. Но, по ее словам, пока предметный разговор по этой теме не ведется ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"На сегодняшний день в Украине уже есть эффективная система привлечения женщин в армию на добровольной основе. И эффективность этой системы высокая. Количество женщин в украинской армии выше, чем в подавляющем большинстве стран НАТО. Молодежь присоединяется к армии из-за подписания контрактов "18-24". Женщины старше 25 лет подписывали контракты на общей основе", — отметила собеседница "Комментариев".

Фриз пояснила, что на женщин в войске распространяются те же правила, что и на мужчин, включая запрет на выезд за границу без отдельного разрешения. Процедура увольнения из войска также предусмотрена только после завершения военного положения или приказа о демобилизации.

С 2014 года, по словам нардепа, женщины получили возможность служить на любых должностях в армии. Проведены необходимые законодательные изменения, чтобы не было позорной практики, когда женщины-снайперы официально оформлены как бухгалтеры или повара.

"Сегодня женщинам доступны должности стрелков, снайперов, операторов дронов, аэроразведчиков и т.д.. ⁠Поэтому в текущих условиях более назрел вопрос справедливой мобилизации и пересмотра оснований для предоставления отсрочек, критериев бронирования, чем мобилизации женщин", — пояснила Фриз.

По ее словам, в парламент не внесены на рассмотрение законодательные инициативы по мобилизации женщин, нет соответствующих решений Генерального штаба, ставки Верховного Главнокомандующего.

Относительно активации в медиа и социальных сетях темы мобилизации женщин нардеп объяснила, что это может быть обусловлено активацией российской пропаганды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однозначно такие информационные кампании могут способствовать даже активному выезду женщин за пределы государства, предположила она.

"Можно много теоретизировать при каких условиях может быть объявлена обязательная мобилизация женщин, но, повторюсь, пока этот вопрос не стоит на обсуждении, ни в комитете, ни в Верховной Раде. На мой взгляд, и само украинское общество еще не готово к таким кардинальным изменениям, но в будущем возможны разные ситуации. На сегодняшний день важно четко зафиксировать, что обязательная мобилизация женщин не предусмотрена и не планируется в ближайшее время”, — резюмировала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии", писал, что в Раде не скрывают гнева из-за "дикой мобилизации" — народные депутаты шокированы, "какую страну построил Зеленский".



