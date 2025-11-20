Количество СЗЧ шокирует: сколько уголовных правонарушений зарегистрировали с 2022 года

Проблемы с мобилизацией в Украине нарастают. В терцентрах объясняют, что работники вынуждены применять силу, ведь военнообязанные не выполняют требования закона. А в Верховной Раде отмечают, что так называемую "бусификацию" нужно прекращать, ТЦК — расформировать и вводить рекрутинг. Также народные избранники отмечают, что бусифицированные чаще идут в СЗЧ.

СЗЧ. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" выяснил в Офисе Генерального прокурора, сколько уголовных производств по СЗЧ было открыто в Украине в 2022-2025 годах и сколько военнослужащих было привлечено к ответственности за СЗЧ в 2022-2025 годах. На официальный запрос в Генпрокуратуре сообщили, что по ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) было зарегистрировано уголовных правонарушений:

в 2022 году – 6641,

в 2023 году – 17658,

в 2024 году – 67840,

в 2025 году – 162559.

Количество выявленных военнослужащих, совершивших уголовное правонарушение по ст. 407 Уголовного кодекса Украины, по данным Генпрокуратуры, составляет:

в 2022 году – 1378,

в 2023 году – 1792,

в 2024 году – 5045,

в 2025 году – 7061.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в украинском медиапространстве время от времени появляются заявления о необходимости объявить принудительную мобилизацию женщин. Народная депутат Ирина Фриз предполагает, что активизация в медиа вопроса обязательной мобилизации женщин может быть обусловлена работой враждебной пропаганды. По ее словам, в настоящее время предметный разговор по этой теме не ведется ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



