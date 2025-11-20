Количество СЗЧ шокирует: сколько уголовных правонарушений зарегистрировали с 2022 года

Рубрики
Проблемы с мобилизацией в Украине нарастают. В терцентрах объясняют, что работники вынуждены применять силу, ведь военнообязанные не выполняют требования закона. А в Верховной Раде отмечают, что так называемую "бусификацию" нужно прекращать, ТЦК — расформировать и вводить рекрутинг. Также народные избранники отмечают, что бусифицированные чаще идут в СЗЧ.
СЗЧ. Фото портал "Комментарии"
Портал "Комментарии" выяснил в Офисе Генерального прокурора, сколько уголовных производств по СЗЧ было открыто в Украине в 2022-2025 годах и сколько военнослужащих было привлечено к ответственности за СЗЧ в 2022-2025 годах. На официальный запрос в Генпрокуратуре сообщили, что по ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы) было зарегистрировано уголовных правонарушений:
в 2022 году – 6641,
в 2023 году – 17658,
в 2024 году – 67840,
в 2025 году – 162559.
Количество выявленных военнослужащих, совершивших уголовное правонарушение по ст. 407 Уголовного кодекса Украины, по данным Генпрокуратуры, составляет:
в 2022 году – 1378,
в 2023 году – 1792,
в 2024 году – 5045,
в 2025 году – 7061.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в украинском медиапространстве время от времени появляются заявления о необходимости объявить принудительную мобилизацию женщин. Народная депутат Ирина Фриз предполагает, что активизация в медиа вопроса обязательной мобилизации женщин может быть обусловлена работой враждебной пропаганды. По ее словам, в настоящее время предметный разговор по этой теме не ведется ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.