Уклонистов ищут по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации больше "не работают"

Кречмаровская Наталия
В Украине в рамках масштабной спецоперации "Опекун" разоблачили схемы уклонения от мобилизации, было проведено 128 обысков на территории 20 областей.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Национальной полиции сообщили, что в рамках операции разоблачили десятки эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью, а также другие основания, позволявшие мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации. Именно эти документы, как отметили в Нацполиции, вероятные уклонисты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы.
Также правоохранители разоблачили случаи, когда военнослужащие, используя фиктивные справки, не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты.
Обыски провели по местам жительства фигурантов и их транспортных средствах на территории 20 областей и в Киеве. У злоумышленников, по данным полиции, изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, лечебные печати, медицинскую документацию с признаками фиктивности, а также черновые записи.
В полиции подчеркнули, что за уклонение от призыва фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.
