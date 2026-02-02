logo

Уклонистов ищут по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации больше "не работают"
commentss НОВОСТИ Все новости

Уклонистов ищут по всей Украине: какие схемы уклонения от мобилизации больше "не работают"

Схемы уклонения от мобилизации: масштабные обыски в Украине

2 февраля 2026, 16:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Украине в рамках масштабной спецоперации "Опекун" разоблачили схемы уклонения от мобилизации, было проведено 128 обысков на территории 20 областей.

В Национальной полиции сообщили, что в рамках операции разоблачили десятки эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью, а также другие основания, позволявшие мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации. Именно эти документы, как отметили в Нацполиции, вероятные уклонисты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы.

"В некоторых случаях проверки показали, что лица, за которыми якобы должны были осуществлять уход фигуранты, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном присмотре. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста", — сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители разоблачили случаи, когда военнослужащие, используя фиктивные справки, не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты.

Обыски провели по местам жительства фигурантов и их транспортных средствах на территории 20 областей и в Киеве. У злоумышленников, по данным полиции, изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, лечебные печати, медицинскую документацию с признаками фиктивности, а также черновые записи.

"На основании собранных доказательств следственные полиции объявили подозрения 110 военнослужащим и гражданским лицам", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что за уклонение от призыва фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, накажут ли уклонистов и военных, которые ушли в СЗЧ.




Источник: https://npu.gov.ua/news/shostyi-etap-operatsii-opikun-za-novymy-faktamy-ukhylennia-vid-viiskovoi-sluzhby-pidozry-otrymaly-110-fihurantiv-natspolitsiia
