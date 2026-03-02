logo

Главная Новости Общество происшествия Ковер из долларов: врачи "заработали" шокирующую сумму на фиктивной инвалидности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ковер из долларов: врачи "заработали" шокирующую сумму на фиктивной инвалидности (ФОТО)

Гривны, доллары, евро наличными и ювелирные изделия нашли у врачей, которые оформляли фиктивную инвалидность

2 марта 2026, 14:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Винницкой области разоблачили врачей, которые незаконно оформляли инвалидность. В полиции сообщили, что семейный врач частной клиники искала лиц, заинтересованных в оформлении фиктивной инвалидности. "Клиентов" она направляла их на якобы стационарное лечение к заведующему отделением городской больницы. В дальнейшем, по данным полиции, фигурантки обеспечивали подготовку пакета необходимых медицинских документов.

Ковер из долларов: врачи "заработали" шокирующую сумму на фиктивной инвалидности (ФОТО)

Оформление фиктивной инвалидности. Фото Национальной полиции

Отмечается, что за такую "услугу" они летом 2025 получили 4600 долларов от одного из "пациентов" для установления ему II группы инвалидности. Задержали фигуранток в феврале 2026 года.

"Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания фигуранток правоохранители изъяли более 956 тыс. грн, 221 тыс. долларов, 5740 евро наличными, а также 87 единиц ювелирных изделий", — сообщили в полиции.

Злоумышленницам, в зависимости от совершенного уголовного правонарушения, инкриминировано:

  • ч. 1 ст. 366 УК – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов;

  • ч. 3 ст. 368 УКУ – вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц;

  • ч. 3 ст. 369-2 УКУ – вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет тюрьмы с трехлетним запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Ковер из долларов: врачи ”заработали” шокирующую сумму на фиктивной инвалидности (ФОТО) - фото 2
Ковер из долларов: врачи ”заработали” шокирующую сумму на фиктивной инвалидности (ФОТО) - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал о циничной схеме незаконного выезда за границу.




Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/pravookhorontsi-vinnychchyny-vykryly-likarok-iaki-nalahodyly-skhemu-nezakonnoho-oformlennia-invalidnosti?v=69a53bc98a8a1&fbclid=IwY2xjawQSWnRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhTFpCMHpUQ3h0TnJkeWdEc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHg
