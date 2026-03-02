Масштабы схем уклонения от мобилизации ужасают: сколько стоит "бронирование"

Рубрики
В Одессе разоблачили преступную группу, которая под видом общественной организации и созданного при ней добровольческого формирования продавала мужчинам защиту от мобилизации.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что схему организовали руководитель ОО, два его заместителя и еще два участника в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области. Они договорились, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные мероприятия.
Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн, а за отказ платить угрожали мобилизацией.
Фигуранты на незаконной схеме ежемесячно зарабатывали до 30 млн. грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а всего по Украине – до 1500 человек.
В ходе расследования было проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати.
