Масштабы схем уклонения от мобилизации ужасают: сколько стоит "бронирование"

Масштабная продажа бронирования от мобилизации: тех, кто не хотел платить, – сдавали в ТЦК

2 марта 2026, 16:16
В Одессе разоблачили преступную группу, которая под видом общественной организации и созданного при ней добровольческого формирования продавала мужчинам защиту от мобилизации.

Масштабы схем уклонения от мобилизации ужасают: сколько стоит "бронирование"

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что схему организовали руководитель ОО, два его заместителя и еще два участника в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области. Они договорились, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные мероприятия.

"Схема предусматривала систему "тарифов". За 1000 долларов США лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств. Также в перечне услуг было "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в информационных системах и "решения вопросов" в случае задержания", — сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн, а за отказ платить угрожали мобилизацией.

"Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами", — отметил Кравченко.

Фигуранты на незаконной схеме ежемесячно зарабатывали до 30 млн. грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а всего по Украине – до 1500 человек.

В ходе расследования было проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Винницкой области разоблачили врачей, которые продавали фиктивные инвалидности.



