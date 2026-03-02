Ограничения для "уклонистов": можно ли оформить загранпаспорт без обновленных данных в ТЦК

В Украине все чаще заявляют о необходимости ограничения прав для военнообязанных, не обновивших данные в ТЦК. Портал "Комментарии" обратился к ГП "Документ" с просьбой предоставить информацию, какие ограничения при оформлении загранпаспорта действуют для военнообязанных, кто не обновил данные в ТЦК, и передается ли информация о таких лицах в "Резерв+" после оформления документа.

Паспорт. Фото портал "Комментарии"

В ГП "Документ" рассказали только, какими нормативными актами регулируется процесс оформления загранпаспортов.

“Сообщаем, что вопросы оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу регулируются Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 7 мая 2014 года №152 учет призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2025 года №1632”, — говорится в официальном ответе.

Фактически об ограничениях в ГП "Документ" информации не предоставили. К тому же на сайте предприятия в разделе "Загранпаспорт" среди условий оформления указан перечень необходимых документов:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица — налогоплательщика (идентификационный номер);

заявление-анкета (формируется на месте);

при наличии, ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка (действующие, бездействующие, на другую фамилию в том числе);

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения предыдущего паспорта для выезда за границу на территории Украины).

Особые условия указаны в постановлении Кабмина от 5 декабря 2025 №1632. П.4 постановления отмечается, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не состоят на военном учете призывников, военнообязанных и резервистов берутся на такой учет на основании сведений, полученных Минобороны путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром и резервом реестром, ведомственной информационной системой ДМС, другими информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами. Взятие на военный учет указанных лиц производится без направления военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Согласно п.5 постановления в Минобороны передаются реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).

Не нужно предоставлять военно-учетные документы для оформления загранпаспорта и находящихся за рубежом военнообязанных. Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут самостоятельно проверять статус военного учета автоматически, говорится на сайте предприятия. Однако получить новый заграничный, согласно постановлению №1632, можно только если военно-учетный документ действителен.

