Ограничения для "уклонистов": можно ли оформить загранпаспорт без обновленных данных в ТЦК

В Украине все чаще заявляют о необходимости ограничения прав для военнообязанных, не обновивших данные в ТЦК. Портал "Комментарии" обратился к ГП "Документ" с просьбой предоставить информацию, какие ограничения при оформлении загранпаспорта действуют для военнообязанных, кто не обновил данные в ТЦК, и передается ли информация о таких лицах в "Резерв+" после оформления документа.
В ГП "Документ" рассказали только, какими нормативными актами регулируется процесс оформления загранпаспортов.
Фактически об ограничениях в ГП "Документ" информации не предоставили. К тому же на сайте предприятия в разделе "Загранпаспорт" среди условий оформления указан перечень необходимых документов:
паспорт гражданина Украины;
индивидуальный налоговый номер физического лица — налогоплательщика (идентификационный номер);
заявление-анкета (формируется на месте);
при наличии, ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка (действующие, бездействующие, на другую фамилию в том числе);
выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения предыдущего паспорта для выезда за границу на территории Украины).
Особые условия указаны в постановлении Кабмина от 5 декабря 2025 №1632. П.4 постановления отмечается, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не состоят на военном учете призывников, военнообязанных и резервистов берутся на такой учет на основании сведений, полученных Минобороны путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром и резервом реестром, ведомственной информационной системой ДМС, другими информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами. Взятие на военный учет указанных лиц производится без направления военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.
Согласно п.5 постановления в Минобороны передаются реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия).
Не нужно предоставлять военно-учетные документы для оформления загранпаспорта и находящихся за рубежом военнообязанных. Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут самостоятельно проверять статус военного учета автоматически, говорится на сайте предприятия. Однако получить новый заграничный, согласно постановлению №1632, можно только если военно-учетный документ действителен.
