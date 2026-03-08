Розшук ТЦК діє обмежений час: юрист пояснив, коли він стає незаконним

В Україні статус розшуку, який можуть оголошувати територіальні центри комплектування (ТЦК) щодо військовозобов’язаних, має обмежений термін дії. Після певного часу він може втратити юридичну силу, однак це не означає автоматичне зняття людини з обліку. Про це повідомляють юристи, посилаючись на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розшук ТЦК діє обмежений час. Фото з відкритих джерел

Згідно зі статтею 38 КУпАП, притягнути особу до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку можна протягом одного року з моменту вчинення правопорушення. При цьому рішення про накладення адміністративного стягнення має бути ухвалене не пізніше ніж через три місяці з дня виявлення порушення.

Юрист громадської організації "Громадська платформа" Сергій Кошель пояснює, що українське законодавство взагалі не містить окремого поняття "адміністративний розшук" у контексті діяльності ТЦК. У класичному юридичному сенсі розшук застосовується лише до осіб зі статусом підозрюваного у кримінальному провадженні. Водночас на практиці ТЦК можуть позначати громадян як таких, що перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку.

"Розшук не має терміну давності та не зникає автоматично. Але, якщо минув рік з дня вчинення порушення, ТЦК вже не може притягнути до відповідальності. У цьому випадку розшук є незаконним і його можна оскаржити в суді", – зауважив Сергій Кошель.

Щоб оскаржити розшук від ТЦК для цього потрібно самостійно звернутися до територіального центру комплектування, щоб нагадати про завершення строків.

Адвокатка Карина Романишин зазначає, що цифровий сервіс "Резерв+" враховує ці законодавчі норми. Тому позначка про розшук у додатку може автоматично зникнути після спливу року. Однак, у деяких випадках статус може залишатися через технічні причини. Тоді користувачам радять оновити дані або документи в застосунку.

